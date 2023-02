La vicenda approda in consiglio

Il caso del torneo di tennis in Autodromo, sfrattato dal Gran premio di Formula 1 del 19-21 maggio e finito per questo motivo al centro di una battaglia legale tra gli organizzatori della inedita manifestazione e i vertici dell’Enzo e Dino Ferrari, approda nel pomeriggio in Consiglio comunale. Sia Fratelli d’Italia che Lega hanno chiesto infatti di poter svolgere, come da regolamento, una comunicazione sul tema in apertura della seduta odierna in programma alle 16.30. Scontato che, oltre agli esponenti dei gruppi di opposizione e a quelli di maggioranza, prenda la parola anche un rappresentante della Giunta. Potrebbe essere l’assessore all’Autodromo e ai Grandi eventi, Elena Penazzi, o direttamente lo stesso sindaco Marco Panieri. Inevitabile, da parte di chi governa la città, una difesa d’ufficio dell’operato di Formula Imola, con la quale al netto di qualche incomprensione resta una visione comune.