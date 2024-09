La Virtus fa già sul serio. Masciarelli non basta,. Faenza vince di un soffio

faenza

81

virtus imola

80

Imola: Masciarelli 29, Morina 9, Valentini 3, Magagnoli 3, Vannini 3, Santandrea , Anaekwe 8, Kadjividi 9, Ambrosin 5, Ricci 7, Galicia 4. All. Galetti.

Note: parziali 22-18, 41-43, 62-57.

Le amichevoli servono per giocare, andare oltre la routine degli allenamenti di pre season. Ieri la Virtus Imola di Gianluigi Galetti ha esordito al PalaCattani giocando con i Blacks Faenza. Un buon test che fa ben sperare per i gialloneri. La squadra imolese, e non potrebbe essere altrimenti dopo poco più di una settimana di preparazione, è un cantiere aperto. A Faenza lo era ancora di più viste le assenze di Santiago Vaulet e Gian Marco Fiusco, ai box per problemi diversi. Il primo per un risentimento muscolare, il secondo invece deve rispettare la tabella post intervento al ginocchio e sarà a disposizione dai primi giorni di settembre quando potrà avere contatto con i compagni nelle partitelle in famiglia.

Quella con Faenza è stata una partita vera, dove non sono mancati dei buoni contenut. I padroni di casa hanno chiuso sopra di 4 punti la prima frazione. Nella seconda i gialloneri sono riusciti a giocare in maniera più fluida, la palla nella metà campo avversaria ha girato meglio e i virtussini si sono trovati sopra di un canestro a fine secondo quarto. Nei due successivi tempi, la Virtus ha retto bene l’urto dei padroni di casa, ma si è dovuta arrendere per un solo punto di scarto.

Quello che poteva fare la V imolese l’ha fatto, soprattutto tenendo conto che mancavano due pedine come Fiusco e Vaulet. Ci sarà tempo per recuperarli entrambi ed inserirli nel piano tattico che sta preparando il tecnico Gianluigi Galetti insieme al suo staff. Il prossimo test i gialloneri lo giocheranno mercoledì 28 agosto con l’Unieuro Forli, poi in campo anche tre giorni più tardi con Ravenna (inizio alle 17). Altre due partite per trovare l’amalgama di una squadra che stata in parte rinnovata. Una lunga marcia di avvicinamento fra allenamenti e gare per arrivare all’esordio di fine settembre con la sfida casalinga dove l’avversaria sarà la Rucker San Vendemiano. Gli uomini di Galetti vogliono arrivarci preparati e carichi. La Virtus è un cantiere aperto, ma non manca la voglia di sudare ed essere protagonisti nell’annata 2024/2025.

Antonio Montefusco