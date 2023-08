La visita di Figliuolo Gli agricoltori sperano: "Subito ristori per tutti" E la Lega incalza Lepore

Associazioni agricole e sindacati ancora in pressing; forze politiche di centrodestra rinfrancate e pronte a tornare all’attacco degli amministratori locali. Reazioni diverse all’indomani della visita in città e in Vallata del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario alla ricostruzione post alluvione.

"La priorità è che tutte le aziende agricole danneggiate dall’alluvione abbiano i dovuti ristori – avverte il presidente di Confagricoltura Bologna, Guglielmo Garagnani, dopo il summit in Municipio –. Per questo la volontà di avviare un’istruttoria per inserire i territori al momento non contemplati dal decreto Alluvione, come annunciato dal commissario, è per noi e i nostri associati un fatto importante, che testimonia come i nostri appelli non siano caduti nel vuoto". Detto questo, avverte il presidente di Confagricoltura Bologna, ora è però "altrettanto importante che i fondi arrivino alle imprese il più velocemente possibile".

Stessa linea per Claudio Risso e Roberto Padovani, rispettivamente presidente nazionale e regionale di Terra Viva Cisl: "Troviamo ragionevole l’aggiornamento entro due mesi della lista dei comuni alluvionati, ma prioritaria rimane la ripartenza della nostra agricoltura: il sistema produttivo è saltato e bisogna ripristinarlo al più presto con sburocratizzazione e ristori rapidi alle imprese colpite".

Anche il vicepresidente di Cia Agricoltori italiani Emilia Centro, Marco Bergami, auspica un’accelerazione: "Non ci sono parole di conforto a sufficienza per chi ha perso tutto; ma una cosa è certa e la rimarchiamo con forza: in ottobre dobbiamo essere in grado di seminare per dare speranza e futuro alle imprese danneggiate".

Dal canto loro, Cgil-Cisl-Uil si dicono "preoccupati per l’arretramento socio-economico e per lo spopolamento dell’Appennino". Una "ulteriore preoccupazione" deriva poi dalle risorse impegnate nella fase dell’emergenza dagli enti locali, con debiti fuori bilancio, che però "non devono comportare in alcun modo la riduzione degli investimenti su sanità, welfare" e opere pubbliche, ammoniscono i sindacati.

Infine, la politica. Subito dopo l’arrivo di Figliuolo a Imola, il parlamentare leghista Jacopo Morrone e il consigliere comunale e regionale Daniele Marchetti avevano espresso apprezzamento per le parole del commissario pungolando le amministrazioni locali di centrosinistra. È toccato ieri a un altro esponente del Carroccio, il consigliere comunale e metropolitano Simone Carapia, rincarare la dose. "Il sindaco metropolitano Matteo Lepore la smetta di fare continua opposizione al Governo sulla pelle dei cittadini e delle imprese, e dopo le rassicurazioni del commissario Figliuolo apra gli occhi – affonda Carapia – e si accorga finalmente che anche il territorio imolese, con le sue strade provinciali, fa parte dell’ente che presiede. La Città metropolitana fino ad oggi ha avuto un occhio di riguardo più per il bolognese che per le nostre strade. Ci aspettiamo poca propaganda e maggiore celerità, perché le famiglie e le nostre imprese si sono stancate di aspettare e di assistere a questi giochetti dello scaricabarile".