La visita in Cina. Alice Melloni incontra Mattarella

C’era anche Alice Melloni, originaria di Imola e residente a Shanghai da sei anni, all’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dedicato alla comunità italiana in Cina, che si è svolto domenica scorsa a Hangzhou.

Selezionata insieme ad altri italiani che promuovono la cultura e i valori del nostro Paese all’estero, Melloni ha avuto l’opportunità di rappresentare l’eccellenza italiana in Asia. L’evento, organizzato dal Consolato generale d’Italia a Shanghai, ha riunito membri della comunità italiana in Cina che si distinguono per il loro contributo alla promozione della cultura e dei valori italiani all’estero.

"È stato un grande onore partecipare a questo incontro, un momento significativo per la collettività italiana in Cina – racconta Melloni –. Ringrazio il presidente Mattarella per la sua presenza e per le parole di apprezzamento rivolte alla nostra comunità. Un sentito ringraziamento va anche alla console generale Tiziana D’Angelo per l’invito e per aver creato un’occasione che ci ha fatti sentire più vicini all’Italia, nonostante la distanza".

Proveniente da una famiglia imolese, Melloni ha fondato sei anni fa l’Alice Melloni Art Studio a Shanghai, collaborando con marchi internazionali per promuovere l’eccellenza italiana nel settore creativo e culturale. Tra le sue opere recenti si distingue un’installazione di sei metri per quattro, in omaggio a Michelangelo, dal titolo ‘Fragmented divine’, attualmente esposta all’Italian Pavilion dello Shanghai Expo Culture Park. Inoltre, ha recentemente curato il design per la pasticceria del caffè di Dolce & Gabbana a Shanghai e Wuhan, unendo la sua passione per l’arte e il food design. "Quando penso a casa, penso a Imola e ai valori con cui sono cresciuta – ricorda l’artista –. Sono orgogliosa di rappresentare la nostra cultura e di contribuire a mantenere vivo il legame con l’Italia".