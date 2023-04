La voce di Sara Jane, il piano di Silvia

Il jazz femminile alla conquista dell’empireo della black music planetaria. Che si stia scoprendo da piani alti lo certificano strumentiste di vocalità sorprendenti, tecnica cristallina, semi che stanno vivendo oggi una nuova fioritura, auspicata ma in parte inattesa per il numero delle aspiranti primattrici.

Per l’appuntamento di Crossroads 2023 ‘Local Heroes’ stasera al teatro Comunale di Mordano (ore 21) tocca a un binomio di conio sottile: Sara Jane Ghiotti (foto), chanteuse raffinata, compositrice, teatrante d’improvvisazione, arrangiatrice e alla faentina Silvia Valtieri, una pianista di formazione classica che spazia dal jazz al rock e alle musiche di confine. Interpreti prescelte da ‘Women Talk’, programma musicale di narrazione al femminile dai riflessi plurimi. In scaletta brani del repertorio di Édith Piaf, Anita O’Day e Joni Mitchell, con un occhio di riguardo alle pièce di autori ispirati dalle women in jazz, come Thelonious Monk, Henry Mancini e Piero Piccioni, agli omaggi all’universo femminile, vedi ‘Beatriz’ di Edu Lobo.

Diplomata al conservatorio Rossini di Pesaro in canto jazz, arrangiamento e direzione per orchestra jazz, Sara Jane Ghiotti è ospite abituale di palchi sia italiani che internazionali. Imperdibile il brano di sua composizione ‘Samba da Felicidade’ che cantò nel 2018 con Joss Stone". Ampio il consenso per il secondo album, ‘Non siamo tutti eroi’, in cui rovista nell’ universo poetico di Piero Ciampi, pubblicato nel 2022. Ribalta condivisa con la Grande Abarasse Orchestra di John De Leo e con la Venezze Big Band con cui ha accompagnato Enrico Rava e Mike Stern.

g.a.t.