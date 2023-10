La ’Zona 30’ si allarga. Via libera dalla giunta: "Vogliamo rendere le strade più sicure"

La giunta ha approvato l’allargamento della cosiddetta “Zona 30” a Castel San Pietro Terme e la sua istituzione nella frazione di Osteria Grande. Nel capoluogo, la “Zona 30” riguardava già il perimetro del nucleo storico cittadino; ora la limitazione della velocità ai 30 chilometri orari viene estesa sulla circonvallazione del centro e sulle vie Roma, Marconi, Vittorio Veneto, Carducci e Oriani, andando ad includere le aree residenziali e commerciali comprese tra il cuore della Città e l’asse di collegamento principale della via Emilia. Ad Osteria Grande la nuova “Zona 30” sarà, invece, realizzata nell’area delimitata dalla strada statale SS9 a Nord e dalla via Broccoli ad Est e Sud, a prevalente destinazione residenziale ed all’interno della quale sono presenti le strutture scolastiche e ricreative della frazione.

L’intervento prevede una serie di lavori di adeguamento che partiranno, in linea con i tempi necessari per l’affidamento esecutivo, entro la fine di novembre e si concluderanno, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, entro la fine del 2023. In particolare, sarà installata la segnaletica ad hoc con posa sul manto stradale di pali, tabelle e pittogrammi in laminato elastoplastico e sarà smontata la segnaletica verticale che identificava l’area urbana precedentemente vigente.

I residenti delle zone interessate saranno preventivamente avvisati dall’Amministrazione comunale.

"La “Zona 30” – sottolinea Andrea Bondi, vicesindaco con delega alla mobilità sostenibile – è un ambito urbano circoscritto che garantisce maggiore sicurezza agli utenti più deboli della strada: la minore velocità consentita permette, infatti, una migliore convivenza tra auto, biciclette e pedoni. Visti i buoni risultati, in termini di sicurezza prodotti dalla precedente scelta gestionale, l’allargamento ora approvato andrà a proteggere zone densamente urbanizzate a carattere residenziale e commerciale e si inserirà a pieno titolo nella politica di valorizzazione del centro storico intrapresa sin dal primo mandato da questa Amministrazione e contenuta nel Piano per il centro storico approvato dalla Giunta comunale". "La nuova “Zona 30” di Osteria Grande – rinforza Giuliano Giordani, assessore alle politiche per la sicurezza del territorio, polizia municipale e lavori pubblici – riguarderà un’area a prevalente destinazione residenziale e in cui insistono le strutture scolastiche e ricreative della frazione. In tal modo garantiremo una maggiore tutela sia ai residenti sia agli alunni che ogni giorno percorrono il tragitto casa-scuola e ritorno e perseguiremo l’obiettivo prioritario di aumentare la sicurezza reale e percepita di tutta la cittadinanza".

Per garantire la sicurezza della circolazione e la durata delle opere realizzate, saranno periodicamente predisposti interventi di manutenzione e pulizia della strada, delle sue pertinenze, nonché dei suoi impianti segnaletici e di servizio.