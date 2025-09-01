L’abbraccio della città a Cerasuolo

Imola si tinge d’oro: oggi alle 18, al teatro comunale Ebe Stignani, il sindaco Marco Panieri insieme alla città accoglierà Simone Cerasuolo (nella foto) e la società Imolanuoto per celebrare un risultato che entra nella storia del nuoto italiano. Ventiduenne di Imola, classe 2003, lo scorso 30 luglio Simone Cerasuolo si è laureato campione del mondo nei 50 metri rana ai mondiali di nuoto di Singapore, diventando il primo italiano di sempre a conquistare l’oro in questa disciplina.

L’impresa di Cerasuolo ha risuonato come una svolta generazionale nel nuoto azzurro: cresciuto nella squadra e ed attualmente in forza alle Fiamme Oro, l’atleta incarna valori di impegno, dedizione e attaccamento alle proprie radici imolesi. Il ritorno a casa, a inizio agosto, è stato emozionante. Al mattino, alla piscina del PalaRuggi, dove si è formato, Cerasuolo è sceso in vasca con la medaglia d’oro al collo. Ad attenderlo, decine di amici, compagni, allenatori – con il tecnico Cesare Casella in prima linea – e il presidente di Imolanuoto Mirco Piancastelli. La città è fiera del suo campione: Panieri ha elogiato un ragazzo che non ha tradito le origini, manifestando un legame simbolico con Imola anche grazie al tatuaggio sul braccio con il CAP "40026".