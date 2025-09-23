Laboratori di teatro per i più piccoli. A Bubano l’evento è di mercoledì: "Facciamo socialità e aggregazione"

A Bubano sono pronti a ripartire i laboratori di teatro per ragazzi dell’iniziativa ‘Giochiamo al Teatro’. Tutti i mercoledì, dal prossimo 8 ottobre al 22 aprile 2026, gli spazi della sala civica della frazione mordanese in via Lume si trasformeranno nel palcoscenico ideale per forgiare le abilità di tanti giovani del territorio. Sessioni di lavoro pomeridiane divise per fascia anagrafica: dalle 15 alle 16,30 protagonisti gli studenti delle medie e della prima classe superiore mentre dalle 16,45 alle 18 spazio ai più piccoli delle elementari. I laboratori, organizzati dall’associazione Bubano Insieme con la scuola di teatro ‘Atuttotondo’ e in collaborazione con il municipio del sindaco Nicola Tassinari, fanno parte del progetto ‘BenessereinComune’ realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. E grazie al contributo dell’amministrazione e della Cittadella di Bubano, anche la quota di partecipazione ha un costo ridimensionato e la gratuità delle prime due lezioni (posti limitati, info al 347.4338558).

L’occasione giusta per stare insieme, divertirsi ed esplorare le proprie emozioni, la voce, il corpo e le relazioni con gli altri. "’Giochiamo al Teatro’ è uno degli ultimi appuntamenti del nostro progetto ‘BenessereinComune’ partito nella scorsa primavera e capace di coinvolgere diverse realtà del territorio – ha sottolineato la vicesindaca Elisa Conti con delega alle Politiche giovanili –. Tra queste, la cooperativa il Mosaico, il centro giovanile Flood e Giacomo Dal Pane. Ma anche la compagnia Quasi Stabile di Mordano, che sta portando avanti un progetto di letture nelle classi, e l’associazione Bubano Insieme impegnata insieme alla scuola di teatro ‘Atuttotondo’ di Andrea Marchi nell’organizzazione di un laboratorio teatrale per ragazzi".

E ancora: "Tutti i progetti sono pensati per giovani dai 7 ai 14 anni, come previsto dal contributo elargito attraverso il bando del Dipartimento per le politiche della famiglia che il nostro municipio si è aggiudicato qualche tempo fa – ha aggiunto –. Iniziative che fanno della socialità, dell’aggregazione, della condivisione, del benessere e dell’inclusione i veri punti di forza lungo quel percorso di continua valorizzazione dello spirito di comunità così importante in qualsiasi realtà. Il teatro poi, e più in generale l’arte, sono veicoli straordinari per creare gruppo".

Mattia Grandi