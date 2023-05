Laboratori e giochi in ludoteca

Nuovi divertenti giochi e laboratori per i bambini da 0 a sei anni sono in programma nel mese di

maggio alla Ludoteca comunale Spassatempo di Castel San Pietro Terme. Dopo gli ’Spaventapasseri’ e ’Un dado di emozioni’, si prosegue oggi con il ’Memory delle emozioni’, lunedì 8 ci si diverte con la sorprendente ’La sabbia cinetica’, martedì 9 con ’La magia del tavolo luminoso’, mercoledì 10 ’Giochiamo a… pescare!’, giovedì 11 c’è la ’Festa della mamma’, lunedì 15 ’Missione Riciclo’, mercoledì 17

’Gioco della campana’, giovedì 18 appuntamento con ’Il teatro dei burattini’, lunedì 22 ’Tape Art’, martedì 23 ’Pic-nic in giardino’, mercoledì 24 ’Uno spruzzo di colore’, giovedì 25 ’Arte in giardino’, lunedì 29 ’Festa di fine anno!’.

La ludoteca sarà aperta fino all’8 giugno e dopo le vacanze estive riaprirà a settembre. I laboratori e attività riservate ai bambini da 0 a sei anni sono organizzate da Solco Civitas e Solco Prossimo per conto del Comune di Castel San Pietro Terme. Per informazioni e iscrizioni: Erika Panzacchi, pedagogista comunale, cell. 346 621 4708 – e-mail: [email protected] - Gloria Cavalli, educatrice, cell. 348 268 0403. La Ludoteca comunale Spassatempo è disponibile per il gioco libero dei bambini da 0 a 11 anni dal lunedì al giovedì dalle ore 16 alle 19. Per poter frequentare la struttura, è necessario iscriversi compilando i moduli forniti in Ludoteca, insieme alle istruzioni per il pagamento del canone annuale, che è di 25 euro per ogni bambino.

Inoltre c’è la possibilità di utilizzare i locali della Ludoteca per le feste di compleanno dei bambini, sempre su prenotazione e con il pagamento del canone di 62 euro tramite PagoPa.