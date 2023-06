LABORATORI PER RAGAZZI

A Mordano due laboratori dedicati alla natura negli spazi della biblioteca. Si parte il 19 giugno, dalle 9 alle 11, dalla sala a scaffali della frazione di Bubano con ‘Facciamo un erbario’. Un’esperienza da botanici, indicata per bambini dai 7 agli 11 anni, per raccogliere, riconoscere, seccare e conservare erbe, foglie e fiori come fanno da secoli gli studiosi delle piante. Il 17 luglio a Mordano, con stessa fascia oraria, protagonista ‘Tutta l’acqua del mondo’. Un appuntamento per scoprire tante informazioni utili sull’elemento posto alla base della nostra vita. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria allo 0542-52510.