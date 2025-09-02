‘Laboratorio Aperto’, nuovi incontri. L’intelligenza artificiale si svela

Sono pronte a partire le attività del secondo semestre dell’anno del progetto ‘Laboratorio Aperto’ del Nuovo Circondario Imolese. Dal 23 settembre all’11 novembre, tra Imola e Medicina, sono in programma sette nuovi appuntamenti gratuiti per parlare di intelligenza artificiale, sicurezza digitale, energia e finanza personale.

Un cartellone sviluppato sulla scia degli ottimi riscontri raccolti nei primi sei mesi del 2025, con la partecipazione di tante persone tra cui pure studenti e giovani talenti della specialità, dal percorso finanziato con risorse Fesr della nuova programmazione europea 2021/2027 inserito dentro ad Atuss. Gettonatissimi dai partecipanti gli approfondimenti dedicati a Transizione 5.0, intelligenza artificiale generativa, finanza agevolata, sostenibilità e gestione del cambiamento.

Al via, quindi, altri corsi e incontri aperti a cittadini, imprese e professionisti per affrontare con strumenti concreti le sfide dell’innovazione, della sostenibilità e della trasformazione digitale.

Si partirà il 23 settembre dal Centro ‘Olivetti’ di Imola in via Aspromonte, dalle 17.15 alle 19, con un evento dedicato all’intelligenza artificiale applicata ai social media organizzato in collaborazione con ITS Academy ‘Adriano Olivetti’.

Il ciclo proseguirà il 1° ottobre a Medicina, presso l’Hub Stazione di Piazza della Repubblica, con un incontro introduttivo su ChatGPT.

Di nuovo a Imola il 7 per un approfondimento sulla finanza personale nell’era digitale, che tratterà di cripto, sistemi di pagamento innovativi e nuove forme di risparmio e investimento, prima di tornare a Medicina il 15 e parlare di prompt efficaci, automazione e supporto ai processi decisionali di ChatGPT.

Il focus per riconoscere e difendersi dalle truffe digitali sarà in agenda, invece, il 23 al Centro Olivetti della città mentre il 6 novembre si analizzerà l’evoluzione dei costi energetici per valutarne l’impatto sulle bollette e il ruolo dei territori nella transizione ecologica.

Epilogo l’11 con un evento sull’applicazione dell’intelligenza artificiale ad immagini, video, audio e musica: una nuova e interessante frontiera creativa per professionisti e appassionati.

Le modalità di iscrizione e il calendario completo del progetto ‘Laboratorio Aperto’ sono già disponibili sul portale web del Nuovo Circondario Imolese e sui relativi canali social (info a laboratorioaperto@nuovocircondarioimolese.it).

Incontri di approfondimento sui temi più caldi degli ultimi decenni in cui la tecnologia ha visto davvero una crescita esponenziale fino ad arrivare all’intelligenza artificiale.