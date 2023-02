Laboratorio creativo a Casa Piani

Maschere e allegria domani mattina a Casa Piani. Negli spazi della biblioteca per bambini e ragazzi, al civico 88 della via Emilia, è in programma un laboratorio creativo per bambini e bambine dai 4 ai 7 anni, accompagnati da un adulto. L’appuntamento con l’iniziativa, dal titolo ‘Festa in maschera’, è dalle 10.30 alle 13. "Il Carnevale è alle porte e bussa in tutte le case per portare coriandoli, musica, folli balli e stelle filanti – ricordano gli organizzatori del laboratorio –. Prepariamoci per questa festa e creiamo la nostra fantastica maschera di carnevale, prendendo ispirazione dal mondo animale . Chi sarà il più elegante, il più colorato, il più tenero… o il più stravagante?".

Iscrizione richiesta, dietro pagamento di un contributo di quattro euro alle spese per i materiali.