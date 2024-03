Laboratorio in biblioteca

Appuntamento per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni in programma domani alle ore 10 alla Biblioteca

comunale di Castel San Pietro Terme. L’associazione PerLeDonne propone l’evento ‘People power: proteste

che hanno cambiato il mondo’. laboratorio pratico e creativo del progetto ‘Missione Parità’, che propone racconti a più voci e lingue.

"Nel corso della Storia – spiega l’associazione PerLeDonne -, alcune grandi proteste pacifiche

hanno contribuito a fare del mondo un posto migliore. Quando le persone coraggiose uniscono le

loro forze per lottare per ciò in cui credono, succedono cose straordinarie!"

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: Biblioteca di Castel San Pietro Terme telefono 051

940064, indirizzo di posta elettronica biblioteca@cspietro.it