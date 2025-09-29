L’Accademia ai vertici: "Qui i ragazzi si sentono protetti e apprezzati"

Per la Fondazione Accademia Internazionale Incontri con il Maestro di Imola il 2025 è un anno vincente. Tra i riconoscimenti ottenuti negli ultimi mesi ce ne sono cinque in particolare a spiccare: ultimo di questi il secondo premio di Wataru Mashimo, classe 1996, al prestigioso Concorso Pianistico Internazionale Alessandro Casagrande di Terni. A fare il tifo per lui nel pubblico, c’era anche la sovrintendente dell’Accademia Angela Gidaro.

Un traguardo importante che dà lustro all’Accademia... "Partendo dal presupposto che il Casagrande di Terni si può considerare uno dei quindici concorsi ‘over the top’ al mondo, è motivo di grande orgoglio. Mentre Wataru suonava alla finalissima, io ero presente ma lui non lo sapeva. C’è tutto un rito di concentrazione e sintesi con i propri pensieri con cui non volevo interferire. Una volta finito, gli ho mandato le foto che gli avevo scattato su Whatsapp e lui ha realizzato dal camerino. E’ stato un momento umanamente molto forte".

Mashimo viene dal Giappone. Come si è integrato a Imola? "E’ diventato una sorta di beniamino. Ha partecipato a diversi concerti e progetti facendosi conoscere in città, integrandosi benissimo nella vita culturale. Rappresenta l’emblema dei nostri corsi, ha frequentato prima quelli di perfezionamento pianistico e poi di laurea. Qui ha studiato anche discipline umanistiche e ha dichiarato che questo contesto gli ha dato un’opportunità di espansione dell’anima". E gli altri premiati di quest’anno?

"Nikola Meeuwsen, olandese di soli 22 anni, e Valère Burnon, belga, sono arrivati al primo e al terzo posto alla Queen Elizabeth Competition di Bruxelles. Vitaly Starikov, israelo-russo, ha raggiunto il secondo posto al Cliburn Competition di Fort Worth in Texas. Anche per Saya Ota, giapponese, il secondo premio al Richard Viñes International Piano Competition di Lleida". Cosa attrae tutti questi studenti internazionali?

"Si tratta di un popolo di ragazzi spesso smarriti, sensibili per via del loro talento, senza grandi mezzi economici ma coraggiosissimi e pronti a portare avanti il patrimonio della musica classica. Vengono a Imola perché in 40 anni abbiamo dato testimonianza di un lavoro serio di confronto tra generazioni e culture nel nome della musica. L’Accademia raccoglie circa 250 iscritti all’anno, 50 e 50 tra italiani e internazionali, scegliamo di rimanere piccoli nei numeri ma grandi nei risultati. L’ambiente più intimo favorisce lo scambio e fa sentire gli allievi protetti".

Nei prossimi mesi cosa vi aspettate? "I concorsi continuano tutto l’anno ma noi non diciamo nulla per scaramanzia, magari sarà un italiano a vincere il prossimo. A novembre ci sarà anche un progetto per cui siamo in fermento, con ospiti di rilievo".