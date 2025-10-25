L’Accademia cambia guida. Gallo è il nuovo direttore

Storico passaggio di testimone alla guida della Fondazione Accademia Internazionale ‘Incontri con il Maestro’ di Imola. Il Consiglio di amministrazione ha infatti nominato all’unanimità il maestro André Gallo nuovo direttore dell’Accademia. E lo ha fatto "raccogliendo l’indicazione del fondatore, il maestro Franco Scala, cui è stato conferito il titolo di direttore emerito", spiegano dall’istituzione musicale cittadina.

Già vicedirettore negli ultimi tre anni, Gallo "aderisce pienamente ai criteri di nomina applicati nella valutazione della candidatura e, incarnando i valori e la visione del maestro Scala, con cui lo stesso Gallo si è formato a Imola, rappresenta la continuità dell’istituzione", aggiungono sempre dall’Accademia.

A proposito dell’avvicendamento al vertice, dall’istituzione parlano di "garanzia di un legame che continuerà a ispirare, anche fattivamente, la vita della Fondazione", esprimendo tramite il Cda al maestro Scala "la propria riconoscenza per l’opera instancabile e la guida illuminata con cui, negli anni, ha saputo trasformare l’Accademia in un centro di eccellenza internazionale per l’altissima formazione musicale".

Il Cda, guidato dal presidente Corrado Passera, unitamente ai vicepresidenti Antonio Belloni e Davide Fiumi, ai consiglieri Guido Carlo Alleva, Ricciarda Belgiojoso, Marco Panieri, Alessandra Pellegrini e alla Sovrintendente Angela Maria Gidaro, ha anche confermato per il triennio 2025-2027, anche i direttori degli altri indirizzi accademici: Boris Belkin, violino; Antonello Farulli, viola e quartetto; Enrico Bronzi in condirezione con Luca Magariello, violoncello; Andrea Manco, flauto; Giovanni Puddu, chitarra e Marco Zuccarini, musica da camera e coordinamento didattico-artistico. Confermato Lorenzo Fico direttore scientifico dei corsi di laurea. Tornando invece alla scelta di Gallo, i criteri applicati per la nomina "ne hanno valutato la carriera artistica e la riconoscibilità nazionale ed internazionale – riferiscono dall’Accademia –; l’attività cameristica, didattica e di promozione della musica contemporanea; i progetti sviluppati in seno all’Accademia di Imola e il legame con la città oltre alle capacità manageriali e relazionali, integrate alla visione programmatica". In questo senso, la decisione del Cda costituisce, secondo l’istituzione musicale cittadina, un "passo naturale nel percorso di sviluppo e rinnovamento dell’Accademia pianistica che nel 1981 ha avviato l’esperienza formativa di Imola (nel 1989 l’istituzione diventerà anche Accademia, ndr)".

Secondo Passera, la nomina di Gallo dimostra "una volta ancora la generosità del maestro Scala nell’assicurare la migliore crescita dell’istituzione da lui creata ormai più di 40 anni fa che – conclude il presidente – rappresenta un caso unico di formazione di eccellenza nel panorama musicale internazionale e onora il nostro Paese e la città".