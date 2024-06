L’Accademia della cucina celebra la tradizione

Un pezzo di storia di cucina emiliana in tavola. La delegazione di Castel San Pietro-Medicina dell’Accademia Italiana della Cucina ha scelto il ristorante "Ippocampus" di Castel San Pietro, adiacente al centro dedicato a cura, allenamento e addestramento dei cavalli, per la sua ultima conviviale. Gli oltre trenta accademici sono stati guidati nella degustazione di menù a tinte emiliane ma con qualche apprezzabile ‘sconfinamento’. Se come antipasto è stato servito un tortino di patate (la vicina Budrio è patria in regione della patata), come primi piatti la scelta è ricaduta su un tortellone con burrata e pomodorini secchi condito con ragù di salsiccia in bianco, e sulla tradizionale spoja lorda (con salsiccia e radicchio come condimento), piatto quest’ultimo che molti legano esclusivamente alla Romagna, ma in realtà finito anche sulle tavole delle famiglie castellane sia in passato che nel presente. L’arrosto misto di carni bianche (pollo, coniglio e faraona) ha troneggiato come secondo piatto, regalando anche in questo caso agli accademici un tuffo nella storia della tradizione contadina. Chiusura con un un mascarpone con cioccolato fondente ma servito in una preparazione a semifreddo. La delegazione di Castel San Pietro-Medicina guidata dal Delegato Andrea Stanzani si ritroverà prima della pausa estiva il 20 giugno alla Trattoria "Da Emma" a Osteria Grande.

c.b.