L’Accademia della Cucina festeggia a tavola i 70 anni

La cena più importante dell’anno accademico nell’anno più importante. L’Accademia Italiana della Cucina festeggia i 70 anni e ha vissuto il 19 ottobre la cena ecumenica che vede a tavola la stessa sera tutte le accademie in Italia e nel mondo. Non ha fatto eccezione quella di Castel San Pietro, guidata da Andrea Stanzani, che ha scelto di festeggiare la doppia ricorrenza all’Arlecchino. In uno dei ristoranti di maggior tradizione della città, condotto ormai da decenni da Gigi Dazzani e dalla moglie Rosanna, la delegazione ha scelto un menù che seguisse il tema dell’ecumenica 2023: "Il riso, il mais e gli altri cereali (grano, farro, orzo, avena, segale) nella cucina della tradizione regionale". L’apertura, così, ha visto in tavola polenta fritta accompagnata da squacquerone e coppa di testa, mentre ad aprire i primi è stata una pasta e fagioli seguita dal piatto richiesto a tutte le delegazioni: il risotto allo zafferano. La cena è proseguita con ossobuco in umido con patate arrosto, accompagnati da crescentine e pane ai cerali. Come dolce, il "Triangolo Francesca" ripieno di crema e con mandorle a copertura.

c.b.