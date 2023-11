L’Accademia pronta al nuovo anno: "Così valorizziamo i giovani talenti"

Una serata speciale aperta al pubblico, venerdì alle 19, nella sala Mariele Ventre di Palazzo Monsignani. Così la Fondazione Accademia internazionale di Imola ‘Incontri con il Maestro’ ha scelto di inaugurare l’anno accademico 2023-2024.

Sarà il presidente dell’Accademia, Corrado Passera, a tenere il discorso di apertura, dopo il benvenuto della sovrintendente Angela Maria Gidaro e il saluto del sindaco Marco Panieri. A seguire, Francescantonio Pollice, presidente di Aiam (Associazione italiana attività musicali) e vice presidente di Cidim (Comitato nazionale italiano musica) presenterà la sua relazione sui progetti ‘Circuitazione musicale in Italia’ e ‘Giovani talenti musicali italiani nel mondo’.

"La Fondazione Accademia di Imola è fortemente impegnata nella promozione e valorizzazione dei giovani talenti musicali, in sodalizio con l’Accademia Chigiana di Siena, attraverso un progetto pluriennale siglato con il Cidim e in collaborazione con il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale – ricorda la sovrintendente Gidaro –. L’impegno della governance, guidata da Passera, è quello di facilitare l’ingresso dei nostri musicisti nel mercato del lavoro e nel network del concertismo nazionale ed internazionale. Il progetto con il Cidim è articolato e sostanzioso, e va ad amplificare e potenziare l’azione sulla fitta rete di relazioni e collaborazioni con festival e stagioni concertistiche nazionali ed internazionali che ospitano i nostri allievi. Questo tassello – conclude Gidaro – ci permette di dare ulteriore slancio al progetto complessivo della Fondazione di altissima formazione universitaria musicale, unicum nel panorama nazionale, e di continuare ad essere fortemente attrattivi e competitivi nello scenario internazionale, grazie alla qualità della didattica e alle azioni di promozione degli allievi".

Dopo la consegna delle pergamene ai laureati, la cerimonia si concluderà con un momento musicale di altissima qualità affidato al maestro André Gallo, vicedirettore dell’Accademia pianistica. I Solisti dell’Orchestra Mozart fondata da Claudio Abbado - Francesco Senese e Gabrielle Shek al violino, Margherita Fanton alla viola e Gabriele Geminiani al violoncello – eseguiranno con il maestro Gallo il Quintetto in fa minore per pianoforte e archi, op. 34 di Johannes Brahms. La scelta del repertorio musicale anticipa il la presentazione del Progetto Brahms, che coinvolgerà l’intera Fondazione nei prossimi due anni accademici e culminerà con la pubblicazione di un cofanetto cd dedicato all’opera di Brahms pianistica e cameristica; sono inoltre in programma convegni, pubblicazioni e giornate studio dedicate al compositore tedesco. Prenotazione obbligatoria allo 0542 30802.