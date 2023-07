L’Accademia verso l’Osservanza Ok ai lavori del padiglione uno

di Enrico Agnessi

Si avvicina la costruzione della nuova sede dell’Accademia musicale internazionale al padiglione 1 dell’Osservanza. Il Con.Ami ha infatti affidato i lavori di realizzazione dell’opera per una cifra superiore ai 4,8 milioni di euro più Iva. Il cantiere verrà portato avanti dalla Lattanzi Srl, ditta romana che ha presentato la migliore offerta economica (base di gara 5,7 milioni più Iva). Le operazioni dovranno essere concluse entro metà 2026. Già il 30 settembre del prossimo anno, tuttavia, dovrà esserci un avanzamento dei lavori pari al 30%. Così prevede il Pnrr - Piano nazionale di ripresa e resilienza, dal quale sono arrivate le risorse necessarie a far decollare un progetto atteso da diversi anni. Un’opera decisiva per il rilancio dell’ex complesso manicomiale dopo l’aggiudicazione (avvenuta il mese scorso per oltre 400mila euro) dei lavori di restauro dell’immobile ‘Ex cabina elettrica’, futura sede di un laboratorio cicloturistico metropolitano con annesso info-point.

Il Padiglione 1 è stato edificato tra il 1890 e il 1910. Si trova vicino all’ingresso storico dell’Osservanza e, nella sua funzione originaria, era la sede dell’economato dell’ospedale nel lato Nord e ospitava un reparto per i degenti nel lato Sud. È un fabbricato con pianta a ‘C’ organizzata attorno ad una corte pertinenziale e si sviluppa su due piani, di superficie lorda di circa 750 mq ognuno, per un totale di 1.500 mq.

Previsto l’utilizzo dell’ala Sud del fabbricato (piani terra e primo) per la realizzazione dello studentato e quella Nord (piani terra e primo) quale area per la didattica-scuola di musica.

"Questa divisione verticale delle due funzioni mira a rispondere anche alle necessità della Fondazione Accademia in termini di utilizzo e gestione degli spazi – si legge nel progetto –. In particolare dall’esigenza di disporre di locali più ampi, quali le aule, di servizi igienici esclusivi per ogni camera e di spazi comuni dedicati alle diverse attività (studentato e scuola) deriva la nuova distribuzione interna di progetto, con il posizionamento del corridoio sul lato prospiciente la corte e degli ambienti principali sulla fascia perimetrale esterna".

Lo studentato sarà dotato complessivamente di 18 camere singole, otto al piano terra e 10 al piano primo, con bagno esclusivo annesso; saranno tutte dotate di pianoforte, in modo che gli studenti abbiano lo spazio e gli strumenti adeguati per un ottimale studio individuale. Trovano inoltre collocazione, tra piano terra e primo, i locali amministrativi e di accoglienza, alcuni spazi comuni, quali soggiornoforesteria, e locali di servizio, quali lavanderia e deposito.

"L’ala destinata alla scuola di musica prevede diverse aule didattiche sia al piano terra che al piano primo e risulta dotata di un auditorium, per concerti o eventi dell’Accademia – recitano sempre i documento del progetto per il Padiglione 1 –. Particolare attenzione è stata posta al tema dell’insonorizzazione di tutti i locali, aule e camere, al fine di consentire lo svolgimento delle attività senza interferenze. L’ intervento consentirà anche il restauro di alcuni degli elementi principali caratterizzanti la struttura originaria (scale e volte), l’abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento del compendio, sotto il profilo statico e sismico e delle prestazioni energetiche e acustiche".