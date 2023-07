L’Aci guarda avanti: obiettivo 2026 Panieri: "Sarà l’evento del rilancio"

"Ora ci stiamo impegnando per garantire che l’Italia continui ad avere un ruolo centrale nel Mondiale di Formula 1 per tanto tempo". Nel giorno della pubblicazione del calendario 2024 del Circus, le parole del presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, sono musica per le orecchie di appassionati e addetti ai lavori. "La conferma della presenza di Imola e Monza è la concreta dimostrazione della bontà degli enormi sacrifici compiuti dall’Automobile Club d’Italia per organizzare due Gran premi nel nostro Paese", rivendica Sticchi Damiani. E questo "malgrado la crescente richiesta da parte di tanti Paesi – conclude il numero uno di Aci – di voler ospitare un evento così prestigioso come un Gran premio di Formula 1".

Esulta anche il sindaco Marco Panieri. "In Romagna siamo fatti così: mentre ricostruiamo, rilanciamo già per il futuro con speranza e fiducia", manda a dire il primo cittadino. E avverte: "La macchina organizzativa è già al lavoro per una grande manifestazione, e il Gran premio del 2024 sarà anche un’occasione di solidarietà da parte del motorsport verso i nostri territori e per ripartire insieme più forti di prima".

Dopo la gara annullata quest’anno causa alluvione, e a fronte di un contratto fino al 2025, il prossimo appuntamento con la Formula 1 è dunque per il weekend del 17-19 maggio 2024. "Siamo al lavoro perché il Gran premio a Imola sia un grande momento di ripartenza e di rilancio per tutta l’Emilia-Romagna, dopo le difficoltà del 2023 – assicura Panieri –. Sarà una festa di orgoglio e promozione per tutto il made in Italy, che porterà centinaia di migliaia di tifosi da tutto il mondo e coinvolgerà tutta la città, dall’Autodromo fino al centro storico, con centinaia di eventi, iniziative e novità". Ora, conclude Panieri, "l’auspicio è che, vista la sensibilità dimostrata dalla Formula 1 e dall’amministratore delegato Stefano Domenicali verso i nostri territori colpiti, si possa recuperare l’edizione 2023 con un’estensione dell’attuale contratto al 2026, e per questo siamo al lavoro assieme a tutti i partner dell’evento".

Dal canto suo, l’imolese Domenicali assicura che le 24 gare in programma nel 2024 offriranno una "stagione entusiasmante per i nostri fan in tutto il mondo. C’è un enorme interesse e una continua domanda per la Formula 1 – sottolinea il numero uno del Circus –. E credo che questo calendario raggiunga il giusto equilibrio tra gare tradizionali e sedi nuove ed esistenti". E ancora: "Voglio ringraziare tutti i promotori e i partner per il loro supporto e impegno – prosegue Domenicali –. Il nostro percorso verso un calendario più sostenibile continuerà nei prossimi anni e semplificheremo ulteriormente le operazioni come parte del nostro impegno nel progetto ‘Net Zero 2030’".

Sulla stessa linea Mohammed Ben Sulayem, presidente della Federazione Internazionale dell’Automobile. "Vogliamo rendere lo spettacolo globale della Formula 1 più efficiente in termini di sostenibilità ambientale e più gestibile per il personale viaggiante che dedica tanto del proprio tempo al nostro sport – assicura Ben Sulayem –. Domenicali e il suo team hanno fatto un ottimo lavoro sia per introdurre nuove ed entusiasmanti sedi nei mercati emergenti per la Formula 1, sia per rimanere fedeli alla lunga e notevole eredità di questo sport. Mentre avanziamo verso il futuro, dobbiamo garantire che le nostre priorità crescano e si sviluppino con le esigenze della società e ciò che è meglio per il nostro sport, i nostri tifosi e il nostro ambiente".