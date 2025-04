L’acqua ’alla spina’ in tutte le scuole: "Meno bottigliette di plastica da riciclare"

Continua l’impegno dell’amministrazione comunale di Dozza per contrastare l’utilizzo delle plastiche nel quotidiano. Nelle scuole dell’infanzia e primarie di Dozza e Toscanella, infatti, è stato avviato il progetto per l’installazione di quattro erogatori ‘School’. Si tratta di una tipologia di impianti appositamente ideati per gli ambienti scolastici in grado di permettere una sosta di ristoro agli studenti in sostituzione delle bottigliette in Pet. Gli erogatori sono già funzionanti nelle due scuole primarie del paese e in quella dell’infanzia ‘Guido Rossa’, mentre avverrà successivamente la collocazione dell’ultimo dispositivo presso la primaria ‘Toschi Cerchiari’ di Dozza. Il loro utilizzo è piuttosto semplice: basterà, infatti, munirsi di un contenitore, solitamente borracce e caraffe, e premere il pulsante dedicato per l’erogazione dell’acqua microfiltrata con doppia lampada UV Led di ultima generazione a temperatura ambiente.

"Una soluzione ideale di cui usufruire durante il servizio di refezione scolastica e nel corso delle ore di normale pianificazione didattica – spiega la vicesindaca Barbara Pezzi con delega alla scuola, all’economia circolare e raccolta differenziata –. La volontà è quella di continuare a puntare con decisione sulle campagne di sensibilizzazione ‘Plastic Free’ anche tra le nuove generazioni in modo da creare una cultura più consapevole". Non solo: "In questo modo, all’interno dei plessi scolastici del nostro territorio, dovrebbe diminuire sensibilmente l’utilizzo delle bottigliette – continua –. Prevedibile, quindi, un calo del quantitativo di plastica prodotta tra i banchi come rifiuto da differenziare". Il progetto è finanziato con risorse provenienti dalle casse del municipio.