Lacrime per Mazzanti . Addio al presidente delle coop imolesi : "Una vita di impegno"

Cooperatore dal grande spessore umano e professionale, da sempre impegnato per il territorio. La città piange Raffaele Mazzanti, presidente di Legacoop Imola e vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, scomparso ieri mattina all’età di 70 anni. Mazzanti era ricoverato in ospedale a Bologna, dopo essere stato colpito da un malore qualche giorno fa. Lascia la moglie Irene e il figlio Giacomo.

"A Raffaele mi univa una forte amicizia, attraverso la quale ho avuto la fortuna di apprezzare le sue straordinarie qualità, il suo impegno e la sua dedizione senza riserve verso la comunità e al servizio degli altri – ha ricordato il sindaco Marco Panieri –. La sua attività è stata concreta e impattante in numerose realtà cooperative della nostra zona, contribuendo in modo determinante e lungimirante allo sviluppo economico e sociale di Imola".

Grande commozione anche nel mondo cooperativo, l’ambiente naturale di Mazzanti, che ha guidato la cooperativa edificatrice Aurora Seconda dal 1995 fino al momento della pensione nel 2019.

"Ci uniamo con profondo dolore e con sincero affetto alla sua famiglia", sono le parole della Legacoop Imola, che esprime il proprio cordoglio nella persona del vicepresidente Carlo Alberto Gollini.

"Raffaele è stato un riferimento per la cooperazione e per il suo territorio. Il tratto dell’energia, della passione ostinata, della cura delle relazioni nella sua comunità ha caratterizzato la sua azione nei diversi ruoli che ha ricoperto", aggiunge Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna.

"Era un cooperatore vero, una di quelle persone che ha dedicato la propria vita a trasformare i principi della cooperazione in azioni concrete per il bene comune. Imola e la cooperazione intera perdono una figura di riferimento", sottolinea Daniele Montroni, presidente di Legacoop Emilia-Romagna.

"Non possiamo che auspicare che il suo esempio, il suo impegno quotidiano e la sua visione di lungo termine continuino ad essere d’ispirazione al movimento cooperativo", afferma Luca Dal Pozzo, responsabile Confcooperative Terre d’Emilia.

Lutto anche a Palazzo Sersanti. "È una perdita per la nostra Fondazione, cui Raffaele ha dedicato tempo, passione, intelligenza mettendo a disposizione tutte le sue straordinarie competenze tecniche e la sua grande sensibilità umana", ricorda Rodolfo Ortolani, appunto presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

E poi la politica, visto che Mazzanti è sempre stato militante. "Era un uomo concreto, espressione dei valori della cooperazione e con un attaccamento profondo al nostro territorio", rimarcano dal Pd territoriale. L’ex sindaco Daniele Manca, attuale senatore Dem, aggiunge: "Purtroppo la vita in alcuni casi volta le spalle alle persone autentiche. Questo ci deve portare a fare camminare le idee per le quali ha lavorato per una vita intera".

Infine, oltre al ricordo dell’Auser ("Ci ha lasciato improvvisamente, creando un grande vuoto in tutti noi"), anche quello del mondo sindacale.

"Ne ricordiamo l’umanità, l’intelligenza, la costante disponibilità al confronto e al dialogo. Una grande perdita per il nostro territorio e il movimento cooperativo" (Stefano Moni, segretario generale Cgil Imola); "Ci lascia un uomo di alto spessore che con il suo impegno e la sua costante attenzione ha contribuito a sviluppare in maniera unica il territorio. Interlocutore attento e uomo di dialogo, la sua gentilezza sicuramente ci mancherà" (Enrico Bassani, segretario generale Cisl area metropolitana); "In questi anni abbiamo avuto modo di apprezzare le doti umani e professionali di Mazzanti, unite alla profonda conoscenza del territorio e delle sue problematiche. Una figura con cui è stato un profondo piacere confrontarsi, collaborare per la crescita del territorio e la difesa dei lavoratori e dei loro diritti" (Marcello Borghetti e Giuseppe Rago, segretario Regionale Uil Emilia Romagna e il coordinatore confederale Uil Imola).