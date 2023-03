L’addio a Nieves Tirapani Venerdì messa in Duomo

Si svolgeranno venerdì i funerali di Nieves Tirapani Lenzi, morta domenica a 89 anni. Era entrata nella Croce Rossa nel 1952, e non ne era più uscita. Una passione enorme per gli altri. Venerdì la messa in Cattedrale alle 11. Con lei se ne va una colonna della Croce Rossa.

"La scomparsa di Nieves Tirapani è una perdita grande per il Comitato di Imola, per tutti i soci che l’hanno vista impegnata ogni mattina fino agli ultimi mesi dello scorso anno nell’ambulatorio infermieristico di via Meloni: un esempio costante, sempre presente ad ogni evento Cri – sono le parole della presidente del comitato della Cri di Imola, Fabrizia Fiumi – Era davvero il volto nobile e sorridente del Comitato di Imola. Ricordo la sua emozione al momento del restauro della targa che ricordava le attività nella seconda guerra mondiale delle infermiere volontarie di Imola, l’assistenza alle famiglie e ai prigionieri: attività meritoria che continuiamo ancora oggi, operando per ricongiungere i nuclei familiari che guerre, migrazioni e calamità hanno separato".

"Nel tempo – prosegue la Fiumi – le sono state assegnate due importanti onorificenze della Croce rossa italiana: la targa d’argento per i 66 anni di servizio e, nel 2019, la medaglia d’oro con diploma di benemerenza di prima classe: onorificenze importanti, le massime che vengono assegnate dalla Cri e che solo in parte testimoniano il contributo, la dedizione, l’amore che sorella Tirapani ha dato in tutta la sua vita alla Croce rossa italiana, al Corpo delle infermiere volontarie, al Comitato di Imola".