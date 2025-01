L’addio a Paride Gullini: "Ha amato la sua comunità fino all’ultimo istante"

Commozione e ricordi nel giorno dell’ultimo saluto a Paride Gullini, scomparso a 85 anni lunedì dopo una malattia che aveva saputo combattere con straordinaria tenacia per oltre due anni. Una folla di castellani ha atteso ieri mattina poco dopo le 11 l’arrivo del feretro da Bologna, dove Gullini era ricoverato al Bellaria, salutando con uno scroscio di applausi il ritorno del fondatore di Anusca nella ‘sua’ Castel San Pietro, la città e la comunità che, come ricordato da don Gabriele Riccioni, "Paride ha amato, mostrandosi sempre vigile e attento alle sue esigenze". "Ogni volta che ci incontravamo per una colazione la prima domanda era sempre ‘come va la Parrocchia’", ha raccontato il sacerdote. E, nel giorno dell’ultimo saluto, alla presenza di molti ex sindaci (e dell’attuale Francesca Marchetti in fascia tricolore) come Vincenzo Zacchiroli, Fausto Tinti e Nerio Scala, i ricordi più toccanti sono stati quelli degli storici collaboratori di Anusca come l’amico di sempre Sergio Santi, o la storica collaboratrice Bianca che, nell’Associazione, entrò "poco dopo essere uscita da scuola", affrontando poi un viaggio di 40 anni "accanto al nostro presidente". E se è soprattutto per la straordinaria intuizione di Anusca che Gullini è stato ricordato sin dai momenti immediatamente successivi alla sua scomparsa, c’è chi il giorno prima del funerale ha preferito invece ripercorrere un’altra stagione della vita di Paride, quella vissuta fianco a fianco in comune. Nerio Scala, sindaco negli anni ’80 del post-Odorici, Giancarlo Naldi, Sergio Domenicali e Eolo Zuppiroli amano ricordare "il contributo straordinario che Paride ha dato a questa città quando era interno al Municipio, negli uffici dove passava anche 12 ore al giorno". Da segretario del Comitato Manifestazioni Castellane "riuscì a incontrare Mike Bongiorno per portare Canale 5 a raccontare Castel San Pietro, organizzando pure una singolare Carrera serale da riprendere con le telecamere, studiando un percorso per le macchinine tutto diverso da quello tradizionale". Nell’87, poi, "organizzò un viaggio negli Stati Uniti per capire come sarebbe stato possibile contattare gli elettori italiani all’estero in un paese, gli Usa appunto, dove non esisteva l’anagrafe. Era già allora un passo avanti", aprono l’album dei ricordi gli ex ‘colleghi di Municipio’, mentre Zuppiroli non dimentica quanto fatto anche molto più recentemente da Gullini per valorizzare la memoria della sua città. "L’opera con le 1750 fotografie del manoscritto di Ercole Ottavio Valerio Cavazza non saremmo riusciti a darlo alle stampe se non fosse intervenuto lui con il suo contributo. Amava la sua città come pochi", conclude. Claudio Bolognesi