L’addio a Stefania Cani. Folla per l’ultimo saluto: "La comunità le è grata"

La città ha dato ieri l’ultimo saluto a Stefania Cani, storica dipendente comunale, scomparsa nei giorni scorsi all’età di 71 anni dopo una lunga malattia. Sono arrivati in tanti alla camera mortuaria all’ospedale vecchio per rendere omaggio a colei che per anni è stata una colonna portante del gruppo di lavoro dedicato all’organizzazione dei grandi eventi imolesi. Amici, amministratori di ieri e di oggi e colleghi: tanti volti noti della città hanno voluto ricordarla e manifestare la loro vicinanza alla famiglia di Stefania. Al termine del commiato, la salma è stata avviata alla cremazione. E la partenza è stata accompagnata dal rombo dei motori delle moto presenti.

Numerose le testimonianze di affetto arrivate in questi giorni alla notizia della scomparsa dell’ex dipendente comunale, che dopo il pensionamento ha continuato a impegnarsi per la comunità, come volontaria nell’Auser e come componente dei Marshal, mantenendo un legame forte e costante con la città.

"La scomparsa di Stefania Cani lascia una ferita profonda nelle tantissime persone che l’hanno conosciuta, a Imola e anche oltre – sottolinea il consigliere regionale Fabrizio Castellari –. Anch’io sono tra coloro che hanno avuto il piacere e l’onore di lavorare con lei, nei due mandati da vicesindaco nella Giunta guidata da Massimo Marchignoli, anche lui grande amico della ‘Stefy’. L’epilogo doloroso di una malattia così tenace non potrà mai cancellare il ricordo gioioso di una persona solare e generosa, sempre impegnata al servizio della città. In Municipio e fuori, senza orario e senza mai risparmiarsi, con il sorriso sulle labbra, sempre. Tutta la nostra comunità si stringe in un abbraccio forte, di riconoscenza, di gratitudine e di grande affetto".

Figura instancabile e appassionata, era ‘di casa’ all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, dove come detto ha dato un contributo importante a numerose manifestazioni mettendo a disposizione della comunità il suo carico di grinta ed energia, ma anche di ironia e gentilezza.

Al dolore per la scomparsa di Stefania si sono uniti in questi giorni, dal Comune, il sindaco, la Giunta, l’Amministrazione, il dirigente Stefano Mirri, i dipendenti dell’area Promozione e Circuito degli eventi e tutti gli ex colleghi. Tutti ricordano "con affetto e gratitudine" la sua dedizione al lavoro e, più in generale, il suo spirito di servizio a favore della comunità. Il Municipio ha espresso inoltre vicinanza ai familiari in questo momento di grande dolore.

Parole d’affetto sono arrivate, tra gli altri, dal sindaco Marco Panieri ("Ha saputo unire impegno e umanità, lasciando un segno autentico nella nostra comunità"), dall’ex primo cittadino Daniele Manca ("Sempre intraprendente, visionaria, amava la nostra città che ha servito con il suo prezioso lavoro") e dal direttore generale dell’Autodromo, Pietro Benvenuti: "Era una persona energica, sorridente, sempre pronta a dare un aiuto in qualsiasi situazione, un esempio per noi e per i più giovani. Il circuito era come casa sua, e di questo ne siamo stati sempre orgogliosi e riconoscenti. Ricorderemo sempre le sue risate e il suo impegno, che hanno reso ogni evento un’occasione per stare bene insieme".