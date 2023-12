L’addio della Bocciofila: "Sempre meno iscritti. Nuova vita per la sede con eventi e spettacoli"

Si chiude un capitolo importante per la storia del bocciodromo di Casalfiumanese. Già, perché l’inizio dei lavori per la riqualificazione dello stabile di via Matteotti, che diventerà uno spazio di più di 300 metri quadrati ad uso polivalente in grado di ospitare fino a 200 persone, coincide con la conclusione dell’attività dell’Asd Bocciofila Valsanterno avvenuta lo scorso 20 dicembre. La realtà che per 40 anni ha tenuto in mano le redini del locale. Ma per una porta che si chiude, a volte, si spalanca un portone. E’ l’intento di continuità di fruizione a beneficio della comunità, elemento condiviso da amministrazione comunale e direttivo dell’ormai ex sodalizio, a delineare rosei orizzonti futuri: "Per questo motivo il consiglio e l’assemblea dell’associazione hanno deciso di sostenere, con una donazione di 65mila euro, una parte dei lavori di restyling (che hanno un costo totale di 212mila, ndr) – spiega Massimiliano Turrini, presidente dell’Asd Bocciofila Valsanterno –. Dietro quella cifra c’è il sudore di tanti volontari e un bel pezzo di storia del paese. Ma sono pronti anche due bonifici di importi più esigui per supportare i progetti dell’associazione ‘Federica Negri’ e della Pro Loco di Casalfiumanese a cui andrà pure una parte delle attrezzature". Insomma, la scia di volontariato continua.

Un viaggio partito a cavallo tra il 1983 e il 1984 quando i campi da bocce esterni, alimentati dalla passione di alcuni praticanti, trovarono casa in un capannone dismesso a due passi dal centro storico: "Una comunione d’intenti tra l’allora giunta comunale e i volontari guidati dal primo presidente Gilberto Caprara – ricorda Roberto Alpi, vicepresidente del gruppo –. Decenni d’oro e di attività a pieno ritmo con l’arrivo, nel 1991, anche di un bar. Un bocciodromo diventato polo aggregativo: dalla tombola ai pomeriggi pieni di gente per giocare a carte. Si coprivano i campi con i teloni per fare largo a pranzi, assemblee e feste delle scuole". Poi il brusco cambio di scenario con sempre meno giocatori armati di bocce e boccino e la chiusura in successione di tante bocciofile della zona: "Sintomo dei tempi cambiati e il Covid ha dato la mazzata finale – continua Alpi –. Da quattro anni ormai non si faceva più nulla all’interno della struttura. Giusto, quindi, che la risorsa torni in dote alla comunità per fare posto ad altre attività ma senza perdere lo spirito di volontariato tanto caro a chi è passato da qui come il compianto presidente Michele Santonastaso".

Via libera alle opere di efficientamento energetico dell’edificio con costi coperti dai fondi Pnrr e quelle per il recupero strutturale e architettonico con adeguamento antincendio e norme di sicurezza. La fine lavori? Attorno a metà maggio 2024. Niente più campi, con la pavimentazione riportata tutta alla stessa quota, per un maxi salone per eventi, spettacoli, intrattenimento e palestra per pratiche sportive dolci. Nuovi servizi igienici con docce e un bar autonomo rispetto al resto dell’immobile: "Le persone che frequentavano il bocciodromo per trascorrere insieme un po’ di tempo si daranno appuntamento in una porzione dell’oratorio messa a disposizione dal parroco", conclude Alpi. Mattia Grandi