L’addio della città a Stefania Cani: "Impegno, umanità e preparazione. Lascia un segno nella comunità"

Se Imola negli anni ha potuto vivere grandi eventi capaci di richiamare pubblico e partecipazione, lo si deve anche al lavoro silenzioso e appassionato di Stefania Cani. La città piange la storica dipendente comunale, scomparsa ieri all’età di 71 anni, dopo un lungo periodo di malattia.

Per anni colonna portante del gruppo di lavoro dedicato all’organizzazione dei grandi eventi imolesi, in Municipio, dopo il pensionamento Stefania ha continuato a impegnarsi per la comunità, come volontaria nell’Auser e come componente dei Marshal, mantenendo un legame forte e costante con la città. Figura instancabile e appassionata, era ‘di casa’ all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, dove come detto ha dato un contributo importante a numerose manifestazioni mettendo a disposizione della comunità il suo carico di grinta ed energia, ma anche di ironia e gentilezza.

"La passione, la disponibilità e la collaborazione sincera di Stefania, che hanno contribuito a rendere possibile il sistema virtuoso ed efficiente grazie al quale Imola ospita grandi eventi – è il ricordo del sindaco Marco Panieri –. Una persona che ha saputo unire impegno e umanità, lasciando un segno autentico nella nostra comunità".

Un ricordo condiviso anche dal direttore generale dell’Autodromo, Pietro Benvenuti. "Stefania era una persona energica, sorridente, sempre pronta a dare un aiuto in qualsiasi situazione, un esempio per noi e per i più giovani – le parole di Benvenuti –. . L’Autodromo era come casa sua, e di questo ne siamo stati sempre orgogliosi e riconoscenti. Ricorderemo sempre le sue risate e il suo impegno, che hanno reso ogni evento un’occasione per stare bene insieme".

Al dolore per la scomparsa di Stefania si sono uniti ieri il sindaco, la Giunta, l’Amministrazione comunale, il dirigente Stefano Mirri, i dipendenti dell’area Promozione e Circuito degli eventi e tutti gli ex colleghi. Tutti ricordano "con affetto e gratitudine" la sua dedizione al lavoro e, più in generale, il suo spirito di servizio a favore della comunità. Il Municipio ha espresso inoltre vicinanza ai familiari in questo momento di grande dolore.

"Mi dispiace tantissimo. Sempre intraprendente, visionaria, amava la nostra città che ha servito con il suo prezioso lavoro – è il ricordo del senatore Daniele Manca, sindaco di Imola dal 2008 al 2018 –. La porto nel cuore e penso possa sorridere ritrovando ‘Dado’ (il mitico Domenico Dadina, figura storica dell’ufficio Sport del Comune, scomparso nel 2015 all’età di 52 anni, ndr). Ci mancherai Stefania".

Decine anche i messaggi di cordoglio pubblicati sulla pagina social dell’ex dipendente comunale, che aveva compiuto 71 anni lo scorso 2 agosto. "Ti sei sempre battuta a testa alta – scrive un amico –. Buon viaggio guerriera". Domani camera mortuaria aperta dalle 14.45 alle 16, poi la salma verrà cremata.