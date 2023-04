Ladri al centro Alvisi Secondo colpo in 15 giorni

Notte di ladri, di furti riusciti e di colpi sventati. C’è chi si accontenta di qualche spicciolo alle macchinette e chi punta più in alto: al bottino tecnologico.

E nel caso di viale d’Agostino è proprio il caso di rispolverare il vecchio prototipo del ’ladro di merendine’. Sì, perché qualcuno, ieri notte, si è introdotto nel centro Alvisi, puntando dritto dritto alle macchinette (nella foto). Secondo una prima ricostruzione i ladri avrebbero forzato una porta d’ingresso, facilmente raggiungibile dopo aver scavalcato la cinta muraria confinante con la pista ciclabile che conduce al parcheggio della bocciofila. Un furto messo a segno, dopo la visita dei ladri di un paio di domeniche fa. Sul posto sono intervenute le guardie giurate di Coopservice, oltre agli agenti delle Volanti di Imola.

E’ un probabile tentativo di furto, invece, quello che si è verificato, nella stessa notte, intorno alle 2 in zona industriale. L’obiettivo dei ladri questa volta era il negozio di tecnologia Trony. Ed è stata proprio la sirena d’allarme del grande rivenditore ti apparecchi elettronici ad attirare, ancora una volta, l’attenzione delle guardie giurate di Coopservice. Gli addetti alla sicurezza, dopo aver notato il cancello carrabile forzato su via Brodolini (probabilmente per consentire il passaggio a un furgone da carico), hanno messo in fuga la banda di malviventi, scappati così a mani vuote.

Nel mentre sono stati allertati anche i carabinieri, arrivati sul posto con una pattuglia del nucleo operativo radiomobile della compagnia imolese.

Gabriele Tassi