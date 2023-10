Ladri al Centro Leonardo. Assalto notturno all’Ipercoop. Maxi-furto di smartphone

Ladri di telefonini in azione, nella notte tra domenica e lunedì, all’Ipercoop del centro Leonardo. E bottino che, vista la natura della merce rubata, è stimato in diverse migliaia di euro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il furto è avvenuto pochi minuti prima delle 4 del mattino. I malviventi sono entrati molto probabilmente da una porta di sicurezza della galleria commerciale. Porta di sicurezza che le guardie giurate di Coopservice, arrivate per prime sul posto, hanno trovato sì aperta ma non forzata.

Una volta all’interno della struttura, i ladri si sono diretti all’interno del punto vendita e, arrivati al reparto di telefonia, hanno forzato l’armadietto blindato che si trova al di sotto della vetrina espositiva. A quel punto, i malviventi sono andati a colpo sicuro, portandosi via un notevole quantitativo di telefoni cellulari e smartwatch.

Sul posto, allertati dalle guardie giurate di Coopservice, sono così arrivati i carabinieri di Imola e una volante del commissariato di polizia di via Mazzini. A loro il compito di provare a dare un volto agli autori del blitz criminale.

La zona del centro Leonardo è interessata in questo periodo da un ampio cantiere che porterà, nel giro di alcuni mesi, al completo restyling della struttura frequentata da migliaia di imolesi. Resta dunque da capire se i lavori in questione, all’interno della galleria commerciale, possono aver agevolato, e in che modo, i malviventi nel mettere a segno il colpaccio.

Di sicuro, resta l’amarezza dei responsabili del punto di vendita per un blitz che arriva a due anni di distanza dal precedente furto di telefonini e materiale informatico. In quell’occasione, eravamo a settembre 2021, i ladri agirono in pieno giorno sottraendo la preziosa merce direttamente da un corriere impegnato nelle consegne.