Ladri alle scuole d’infanzia Aule nel mirino e danni

Scuole materne imolesi nel mirino dei ladri. Doppio blitz nella notte di lunedì scorso tra l’asilo di Pontesanto e quello Vespignani in piazza Romagna. Il bilancio? Un colpo andato a segno e l’altro no. "Sono senza parole, non me lo sarei mai aspettata". Così Teresa Cuciniello, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo 6 di Imola, ha commentato a caldo l’incursione dei malviventi nella scuola dell’infanzia Pontesanto al civico 1 di via Casola Canina. Un raid al buio, finito a mani vuote. "Tutti sanno che nella nostra scuola materna non c’è nulla da rubare – ha continuato –. Qui ci sono piccoli alunni che seguono una didattica quotidiana fatta di metodi legati all’esperienza tradizionale, al gioco e all’outdoor. Niente computer, dispositivi digitali o altri oggetti di valore". Corridoi ed aule a soqquadro. I malviventi hanno rovistato dappertutto e forzato l’armadietto di una maestra per cercare chissà cosa. "A quanto pare si sono introdotti nell’edificio scassinando una finestra della mensa – ha aggiunto la Cuciniello –. Hanno rovesciato a terra di tutto, anche alcuni carrelli con materiali da cucina".

Inevitabile qualche ritardo nella prassi di accoglienza dei bambini. "Il tempo necessario per consentire al personale di riordinare gli ambienti – sottolinea la dirigente –. Gli alunni sono rimasti nel giardino della scuola prima di fare ritorno in aula un po’ alla volta". L’istituto scolastico ha sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri di Imola. Con un elemento ora oggetto di attenta valutazione: la mancanza di allarmi. "Non ne abbiamo mai fatto richiesta perché non si erano verificati episodi del genere – ha ribattuto la Cuciniello –. Ora servirà una riflessione".

Più amara la conta dei danni all’altezza della scuola dell’infanzia Vespignani. All’appello, infatti, sono mancati ben cinque computer portatili acquistati di recente per la didattica a distanza. Una dinamica dei fatti a fotocopia che alimenta l’ipotesi di un’operazione pianificata a tavolino sulla quale indaga l’Arma. Il favore delle tenebre, l’irruzione sul lato della mensa al riparo dalle telecamere e la certezza di non avere un allarme ad intralciare la malefatta. Poi il caos totale all’interno dello stabile, la brutta sorpresa sotto gli occhi del personale e l’istantanea di una barbara invasione incurante perfino di quelle figurine colorate appiccicate sopra gli armadietti dei bambini.

Mattia Grandi