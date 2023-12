Ladri in azione in un’azienda, messi in fuga dalle guardie giurate

Tentativo di furto in azienda fallito. Ladri in azione nella notte fra venerdì e sabato. Secondo una prima ricostruzione intorno alle 3.20 i malviventi hanno provato a colpire la sede della cantina dei Colli in via Bicocca. I ladri, dopo aver forzato una finestra, sono entrati negli uffici: qui hanno rovistato nei cassetti e negli armadi.

Sul posto sono però intervenute rapidamente le guardie giurate di Coopservice. Accortisi dell’arrivo della vigilanza, i malviventi si sono dati precipitosamente alla fuga.

Probabilmente sono scappati nelle campagne circostanti. Sul posto hanno abbandonato due barre in acciaio, probabilmente parte di un attrezzo agricolo, usate per forzare la finestra. Secondo i primi riscontri, sembra che non sia stato portato via nulla, anche se resta il danno arrecato alla finestra. Allertati dalla vigilanza, sul posto sono giunti per un sopralluogo i carabinieri della Compagnia di Imola.