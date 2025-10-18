Ladri in fuga contromano in autostrada: arrestato 30enne

Due auto di corsa nella notte in A14. Manovre spericolate e speronamenti per sfuggire alla polizia. E poi la fuga, con uno dei malviventi che finisce la sua ‘avventura’ in ospedale, dopo essere stato investito da un’auto mentre tentava di attraversare l’autostrada per raggiungere i compari tra i campi. Una scena da film quella avvenuta, qualche notte fa, in autostrada, dove gli agenti della sottosezione della Polizia stradale di Bologna sono riusciti a intercettare due auto rubate, con a bordo otto topi d’appartamento. In manette è finito il trentenne albanese investito da una macchina durante il tentativo di fuga.

La prima auto, una Golf, con a bordo tre persone, era stata intercettata dalle pattuglie all’altezza del casello di San Lazzaro, mentre viaggiava a velocità sostenuta in direzione di Casalecchio. Per sfuggire ai poliziotti che hanno tentato più volte di fermare il veicolo con sirene e lampeggianti, i malviventi hanno raggiunto contromano l’uscita di Casalecchio, speronando più volte la pattuglia. I tre hanno, poi, abbandonato la Golf e sono scappati a piedi. Tra loro il trentenne, che è stato investito. Soccorso dagli agenti dopo essersi rotto una gamba, è stato arrestato visto che aveva a carico un ordine di carcerazione da Modena. L’uomo è stato anche denunciato per resistenza e ricettazione. Poco dopo, un’altra pattuglia della Polstrada ha intercettato un’Audi con a bordo i complici del fermato e dei due fuggitivi. Anche loro, per non farsi bloccare, avevano invertito il senso di marcia, percorrendo l’autostrada fino all’uscita della Fiera per poi abbandonare l’auto poco più avanti, fuggendo in zona Stalingrado e facendo perdere le loro tracce.

Le due macchine sono risultate prese a noleggio e poi rubate: l’Audi era stata anche ridipinta. Pochi dubbi sul mestiere dei fuggitivi: all’interno delle macchine sono stati trovati oggetti da scasso e refurtiva. Anelli, orologi, argenteria e banconote: non solo euro, ma anche franchi svizzeri e dollari. L’ipotesi è che siano stati portati via da appartamenti ‘visitati’ dai ladri tra Imola e Faenza, dove è stato accertato il passaggio delle due macchine. Per questo, la Polstrada invita chi ha subìto furti negli scorsi giorni a segnalarlo, per visionare la refurtiva posta sotto sequestro.

n. t.