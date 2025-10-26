Ladri di pneumatici in azione: automobili lasciate sui mattoni. “Danni per migliaia di euro”

Imola, 26 ottobre 2025 – Ladri pneumatici in azione con almeno cinque colpi accertati anche se le forze dell’ordine non escludono che, nelle prossime ore, possano scattare ulteriori denunce.

A finire nel mirino sono stati alcuni veicoli di gamma medio-alta, segno che a colpire è stata sicuramente una banda di ’professionisti’.

Insomma, i ladri avevano le idee ben chiare, anche sulle zone della città dove colpire. Nel mirino sono finiti infatti il parcheggio di via Tiro a Segno, la Pedagna, il quartiere Cappuccini, oltre che la zona residenziale che si affaccia dietro alla stazione ferroviaria.

Ad accorgersi dei colpi messi a segno sono stati, ieri mattina, gli stessi automobilisti che hanno trovato il loro veicolo appoggiato sui mattoni e gli pneumatici – con tanto di cerchioni di valore – svaniti nel nulla.

Un raid studiato nei minimi particolari. Le forze dell’ordine, infatti, non escludono che, prima di mettere a segno la razzia, i banditi abbiano fatto più di un sopralluogo per capire quali fossero le auto più ’adatte’ ad essere spogliate.

Gli pneumatici rubati sono certamente destinati al mercato del riciclaggio dove, sicuramente, non mancheranno gli acquirenti considerando che, proprio i mesi autunnali, sono quelli più propizi al cambio gomme.

“Ho subito un danno da migliaia di euro – racconta uno degli automobilisti che su è trovato l’auto sui mattoni – e, in più, non potrò utilizzare l’auto per quasi una settimana, in attesa che arrivino nuovi cerchioni e nuovi pneumatici. Spero soltanto che i malviventi vengano identificati e acciuffati”. Una speranza ’condivisa’ anche dagli altri automobilisti derubati.

Le forze dell’ordine, secondo indiscrezioni, starebbero già setacciando le immagini della videosorveglianza cittadina, a caccia anche di una minima traccia che possa permettere di risalire all’identità dei malviventi che potrebbero essere fuggiti con un furgone. Indagini che, già dai prossimi giorni, potrebbero arricchirsi di nuovi elementi. In attesa di tutte le denunce degli automobilisti.