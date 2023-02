Ladri scatenati, nuovo colpo al Charlie’s Cafè

Un furto tentato e uno riuscito a distanza di meno di una settimana. E l’ennesimo blitz dei ladri se si considera come periodo l’ultimo anno.

Non c’è tregua per il Charlie’s Cafè di via San Carlo a Castel San Pietro, situato a poche decine di metri dal casello del comune termale. Nella notte tra giovedì e ieri intorno alle 3.20 malviventi col volto celato da passamontagna hanno replicato il furto sventato tra venerdì e sabato scorsi, dunque meno di sette giorni fa.

Hanno tagliato con un flessibile i lucchetti della serranda e rotto il vetro con un grosso maglio, e nonostante siano entrati in funzione i nebbiogeni e l’allarme, sono usciti dal bar con un bottino di tagliandi Gratta e vinci. Un bottino che, al contrario, non erano riusciti ad accaparrarsi l’11 febbraio, quando i malviventi si erano dileguati per le campagne,accorgendosi dell’imminente arrivo delle guardie giurate di Coopservice e delle auto dei Carabinieri, entrambe allertate dal sistema d’allarme entrato in funzione.

Anche nell’ultimo blitz di 48 ore fa l’allarme è scattato, ma i malviventi sono evidentemente riusciti ad accaparrarsi i Gratta e vinci prima di allontanarsi, anticipando l’arrivo delle auto di vigilanza e forze dell’ordine.

Neppure 5 mesi fa il Charlie’s Cafè di via San Carlo aveva subito un ingente furto, da oltre 10 mila euro di bottino tra pacchetti e stecche di sigarette e, di nuovo, gratta e vinci. In quell’occasione il Carlino contattò la titolare Ioana Chis, che aveva manifestato tutta la sua delusione mista alla sensazione di totale impotenza di fronte agli attacchi dei ladri. "Non basta neppure avere le telecamere. In 8 minuti e mezzo hanno portato via oltre 10mila euro di merce". Poi aveva annunciato di aver "appena installato ulteriori sistemi di sicurezza, ovvero il dispositivo che una volta entrati i malviventi, si aziona e produce fumo. Poi abbiamo chiuso l’accordo con un istituto di vigilanza".

Questo, appunto, pochi mesi fa. Tutte misure che però, evidentemente, non hanno allontanato dal mirino dei malviventi il locale, che ogni volta si trova a dover fare i conti con migliaia di euro di merce sottratta e con i danni delle ‘spaccate’ che costringono la titolare a sistemare porte e vetrate.

Claudio Bolognesi