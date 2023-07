L’affitto di Opera Dulcis ’Solo’ tremila euro al mese

di Enrico Agnessi

Bando per l’assegnazione in estate e affitto mensile a base d’asta di 3mila euro, vale a dire la metà di quanto pagava il precedente gestore, per Opera Dulcis. A fare il punto sul futuro del locale di piazza Matteotti, chiuso ormai dallo scorso novembre, sono i vertici di Area Blu.

"Noi prendiamo gli indirizzi strategici dal Comune per fare le cose – ricorda Eros Nanni, presidente e amministratore delegato della società in house del Municipio, intervenuto in commissione consiliare per rispondere alle sollecitazioni di Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia) sul caso Opera Dulcis –. L’obiettivo è rivitalizzare la piazza, e per riuscirci serve un canone non dico agevolato, ma giusto e corretto, per far sì che ci siano molti partecipanti al bando in arrivo anche da fuori comprensorio".

I tempi dunque. Sirio, ultimo gestore del locale, è finito ormai da tempo in amministrazione controllata. Di recente però il Comune, proprietario dell’immobile, è tornato in possesso delle chiavi grazie al via libera del tribunale.

"C’è un problema tecnico che adesso cercheremo di risolvere – riferisce Nanni –. Una volta che si saremo riusciti, emetteremo il bando. Speriamo entro fine luglio. Temo che faremo fatica, ma ci proveremo".

Quanto al canone, il riferimento per Opera Dulcis è rappresentato dal bando aperto di recente da Area Blu, sempre per conto del Comune, per l’ex Bacchilega, altro locale uscito dall’orbita Sirio.

"In quel caso parliamo di 24mila euro l’anno di affitto, perché chi entra deve accollarsi l’onere di un investimento importante probabilmente superiore ai 100mila euro – ricorda il presidente di Area Blu – per il quale è stato previsto un ammortamento in 18 anni. Per Opera Dulcis la cifra dovrebbe essere attorno ai 3mila euro mensili, anche se dobbiamo guardare bene i metri quadrati. È circa la metà di quello che pagava, o non pagava, Sirio a suo tempo".

La sottolineatura di Nanni merita un approfondimento. Risulta infatti altamente probabile che la conclusione del rapporto tra Area Blu e concessionario sia caratterizzata dalla mancata riscossione di diversi canoni di affitto. È successo spesso in passato, sempre in relazione alla gestione di altri locali commerciali di proprietà del Comune. Resta solo da capire a quanto ammonta l’eventuale credito vantato dalla società in house, che storicamente manifesta grosse criticità su questo versante. Una difficoltà nella riscossione che però, almeno secondo quanto assicurato in commissione consiliare dagli stessi vertici della società pubblica, oggi non risulta più così pesante come in passato.