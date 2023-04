L’affondo della Cappello "Beffati da Aci e Governo"

Monza ha già sorpassato Imola nella corsa ad assicurarsi il Gran premio di Formula 1 anche dopo la scadenza contrattuale (identica per entrambi i circuiti) del 2025. Ne è convinta Carmen Cappello, ex candidata sindaca oggi punto di riferimento extra-consiliare della lista civica attualmente rappresentata in Aula da Renato Dalpozzo.

"Il sindaco Panieri chiude gli occhi davanti all’anticipato abbandono del circuito imolese da parte di Aci e del ministero dei Trasporti", è l’impietosa lettura della Cappello. Il riferimento è all’incontro che si è tenuto pochi giorni fa tra i vertici delle due istituzioni. Un summit, quello andato in scena mercoledì scorso, al termine del quale Angelo Sticchi Damiani (presidente dell’Automobile Club Italia) ha espresso la propria soddisfazione per "l’apertura" arrivata appunto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a "garantire il futuro di Monza all’interno del calendario della Formula 1 anche dopo la scadenza del 2025".

E Imola che fa? "In Consiglio comunale il sindaco Panieri ha elogiato la grande performance di vendita dei tagliandi per il Gran premio (170mila per i tre giorni, ndr), mentre Sticchi Damiani si lamentava invece della scarsa risposta degli appassionati alle biglietterie", sottolinea la Cappello, parlando di "due opposte visioni non casuali. Ai piani alti – è ancora l’interpretazione della civica – hanno già deciso di eliminare Imola dal calendario di Formula 1". E in questo senso, sempre secondo la Cappello, "non basteranno né l’appello di Montezemolo ai tifosi Ferrari (arrivato nei giorni scorsi dalle pagine del sito Internet dell’Autodromo di Imola, ndr) né la consegna delle chiavi della città a Stefano Domenicali" annunciata l’altro giorno in Consiglio comunale dal sindaco Panieri.

L’amministratore delegato della Formula 1, imolese, viene infatti considerato dal Municipio uno dei principali alleati (assieme alla Regione e ovviamente al Con.Ami) in quella corsa al Gran premio post 2025 nella quale Monza sembra poter già contare sul Governo centrale. "Che senso hanno avuto i milioni spesi per investimenti che lo stesso Domenicali ha battezzato come insufficienti?", si chiede dunque l’esponente di opposizione forzando ancora una volta la mano. Infine, sempre da parte della Cappello, l’ultimo affondo rivolto all’indirizzo di Panieri: "Caro sindaco, i passi più lunghi della gamba in ambiti che non cambiano la dura realtà quotidiana dei cittadini fanno inciampare...".

e. a.