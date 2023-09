L’affondo di Panieri "Bene le risorse da Roma Ma bisogna fare di più per gli agricoltori colpiti"

di Enrico Agnessi

"Bene l’arrivo delle prime risorse, ma serve quanto prima sostenere famiglie e imprese riconoscendo loro il 100% del danno subito". Il sindaco Marco Panieri accoglie così, tra soddisfazione contenuta e grande cautela, lo stanziamento di oltre 730mila euro da parte del Governo per aiutare il Municipio con le spese sostenute all’indomani dell’alluvione.

Oggi in commissione arriva infatti la delibera, che verrà approvata giovedì dal Consiglio comunale, con il "riconoscimento di legittimità" delle spese sostenute dall’ente di piazza Matteotti dopo l’ondata di maltempo dello scorso mese di maggio.

"I fondi comprendono solo parzialmente gli interventi di somma urgenza compiuti dal Comune per fronteggiare l’emergenza e i contributi di autonoma sistemazione per le famiglie – sottolinea il primo cittadino –. C’è bisogno di altro. In particolare, per quanto riguarda il nostro territorio, il settore agricolo fortemente colpito".

La cifra principale tra quelle che verranno esaminate oggi dalle forze politiche di maggioranza e opposizione è rappresentata dai quasi 850mila euro che il Comune ha sborsato complessivamente per "prestare assistenza alla popolazione e ripristinare le condizioni di sicurezza delle aree interessate, nonché ridurre il rischio residuo" dopo la seconda ondata di maltempo. Verranno appunto finanziati per oltre 730mila euro con entrate da trasferimenti disposti dal commissario straordinario alla ricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo, e per i restanti 119mila euro tramite utilizzo di quota parte dell’avanzo disponibile nel bilancio comunale.

A tale cifra vanno poi aggiunti gli oltre 128mila euro spesi dopo la prima ondata di maltempo, quella di inizio maggio. Questi ultimi saranno coperti con 110mila euro di trasferimenti regionali e ulteriori 18mila euro di quota parte dell’avanzo disponibile del Comune.

Ma la questione dei rimborsi post-alluvione torna ad accendere anche il dibattito tra maggioranza e opposizione. Dopo che sabato scorso dalla Galleria del centro cittadino il viceministro ai Trasporti e alle Infrastrutture, Galeazzo Bignami, è tornato ad accusare Comune e Regione di non aver fatto abbastanza a livello di prevenzione, ieri è arrivata la replica del Pd.

"Grave che Fratelli d’Italia venga a dare la colpa alla sinistra per gli eventi alluvionali e per le frane che si sono verificate nel mese di maggio in Romagna e per i quali ancora si stanno aspettando le risorse statali per affrontare una adeguata messa in sicurezza e per la ricostruzione – protesta la consigliera del Pd, Anna De Veredicis –. Nei fatti, fino ad ora abbiamo assistito a una continua sconfessione dei loro programmi elettorali, una sequenza infinita di passerelle, un perpetuo sbandierare di promesse di fondi per l’alluvione che fino ad oggi né le aziende né i privati hanno ancora avuto modo di vedere. Lasciamo a loro gli annunci e la preparazione alla campagna elettorale, a noi amministratori locali la gestione delle persone tutt’ora fuori casa o che hanno perso ciò che erano i loro sacrifici di una vita".