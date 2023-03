L’aggressore del 15enne si scusa "Ma non sono un capobranco"

di Marco Signorini

"Mi scuso con il ragazzo che ho colpito. È stato un errore madornale che non ripeterò mai più, ma ad essere chiamato capobranco proprio non ci sto".

A parlare è il ragazzo che ha colpito lo studente 15enne poco distante dall’ingresso del Paolini alla fine di una lite nata per motivi di gelosia. Il giovane ha deciso di contattare il nostro quotidiano per fornire la sua versione dei fatti ammettendo le proprie responsabilità.

"Lo scorso sabato mattina – racconta – mi sono avvicinato al 15enne quando l’ho visto arrivare in motorino e gli ho chiesto di raggiungere un luogo meno affollato per un confronto, poco distante dall’ingresso secondario della scuola, vicino al palazzetto. La discussione si è fatta animata e, ripeto, sbagliando, lo ho colpito con uno schiaffo in faccia. Un gesto di cui mi pento e che ho compiuto senza l’aiuto di nessuno".

Il giovane, infatti, ci tiene a ribadire che nessun’altra persona è stata coinvolta nella vicenda.

"In quel momento io e il 15enne saremmo stati attorniati da almeno una ventina di ragazzi tra i miei amici, i suoi e altri alunni che erano lì per capire cosa stesse succedendo – sostiene lo studente –. Nessuno, però, si è messo di mezzo o mi ha aiutato. Qualcuno però è intervenuto per cercare di dividerci".

Il 15enne, come raccontato ieri, ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Come conferma lo stesso ragazzo che, in preda all’agitazione, lo ha colpito al volto.

"Gli ho dato uno schiaffo – ammette –, uno solo. Ma non doveva accadere. Sono andato a scusarmi di persona prima a scuola e poi al pronto soccorso. Ho parlato anche con i suoi familiari consapevole dello sbaglio, ma, purtroppo, non si può più tornare indietro".

Sulla vicenda interviene anche la madre del giovane.

"Condivido, come il padre del 15enne ferito, l’importanza dell’educazione per i giovani – spiega –. Noi genitori siamo chiamati a un grande impegno e, personalmente, sento di non aver mai mancato al mio ruolo educativo. So bene quanto sia fondamentale l’educazione in questa delicata fase della crescita".