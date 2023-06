Lagosteria, scoppia il caso rumore "Addio alla serata del martedì"

Se non è un addio, è almeno un arrivederci. Gli ormai celebri e frequentatissimi martedì della Lagosteria, locale del laghetto Scardovi, si fermano. "Interrompiamo momentaneamente la serata nel rispetto dei nostri tanti clienti – spiega infatti il titolare Andrea Grillini – che meritano di godersi la stessa proposta messa in piedi in questi anni, e non una serata ‘a metà’, con chiusura alle 23.30". Grillini, che ha ancora in concessione il locale dal comune fino al prossimo anno, e che poi dovrà ridiscutere la gestione per gli eventuali successivi sei, è amareggiato, e non fa nulla per nasconderlo, pur mantenendo sempre toni bassi. "L’ordinanza sul dj set impone lo spegnimento della musica alle 23.30, e visto che la nostra serata si è sempre chiusa alle mezzanotte e mezzo, nel rispetto di questa ordinanza, decidiamo di fermarci dopo le pressioni avute negli ultimi tempi".

Il tema, in fondo, sta tutto qui, in quest’ultimo passaggio. La Lagosteria opera da tempo ormai con il dj set che è il momento culminante della cena-evento del martedì, evento che porta settimanalmente sulle sponde dello Scardovi più di 100 persone, e che ha portato il locale ad essere l’unico castellano a dotarsi di servizio d’ordine con appositi patentini ("abbiamo fatto apposta la licenza per pubblico spettacolo, visti i numeri"). Quello che vorremmo, e quello che abbiamo chiesto con insistenza da tempo, è aprire un confronto. Ci vorrebbe un po’ di buonsenso".

Il locale, tra l’altro, teme anche l’arrivo di multe. "Dispiace che attraverso un canale non istituzionale ci sia stato detto che ci sono state lamentele per il rumore, e che rischiamo a breve una sanzione amministrativa che porterebbe alla sospensione temporanea della attività – prosegue il titolare –. La realtà è che con gli unici, pochi vicini della zona, ho una chat aperta da anni, sanno che per qualsiasi problema possono rivolgersi a me. Mai nessuno si è lamentato, mai". Grillini, comunque, problemi non ne vuole. "Abbiamo deciso di sospendere i martedì, almeno per ora, ma è molto amareggiante, per noi e per i nostri affezionati clienti – conclude il titolare –. Non voglio assolutamente creare problemi o rischiare multe. Ci siamo sempre distinti per serietà, non smetteremo di farlo adesso. Confrontiamoci per trovare soluzioni condivise".

Claudio Bolognesi