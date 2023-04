L’Alberghiero in piazza Dall’Olanda alla Turchia Slow Slurp fa il pieno di sapori e profumi

Il concorso internazionale "Bartolomeo Scappi" torna in piazza XX Settembre e fa il pieno di pubblico. Colori e profumi sono tornati a invadere il cuore della città, dove dopo il forzato stop legato alla pandemia è stato riproposto un evento, Slow Slurp, da sempre apprezzatissimo dai castellani: gli stand dei 16 istituti alberghieri in concorso (più ovviamente il "Bartolomeo Scappi") in vetrina con le loro eccellenze, visitabili da tutti i cittadini. La piazza, così, da metà mattina, ha cominciato a riempirsi di colori e, soprattutto, di profumi, come per esempio quelli dell’istituto "Columella" di Lecce, che ha scelto di presentarsi al pubblico cuocendo scenograficamente sul barbecue succulenti involtini di agnello, le inimitabili bombette (carne di maiale ripiena di scamorza e avvolte da speck o pancetta), e salsicce aromatizzate fatte con zampetti di maiale. Fumi e profumi non hanno oscurato i ‘vicini di stand’ di Ankara, che dalla Turchia hanno portato vari piatti, tra cui la loro pide, una sorta di pizza ‘in salsa ottomana’, e neppure i toscanacci di Incise Valdarno, che sul tavolo hanno messo prelibatezze che vanno dai salumi tradizionali (come la finocchiona), al tipico pane insipido, fino a oli e Chianti a fiumi. A proposito di bevande, il Lussemburgo ha puntato forte sulla birra per accompagnare i piatti del piccolo Stato, mentre, tornando in Italia, ecco Castelfranco Emilia che ha fatto la scelta più giusta possibile, piazzando un tagliere con tanto di fontana di farina e uova, loro che sono Re e padri dei tortellini. Alla resa dei conti, a trionfare è stato l’istituto olandese "Albeda Horecacollege" di Maassluis, poi seconda Castelfranco Emilia e terzo il "Columella" di Lecce, ma a vincere è stato il rinnovato abbraccio tra il concorso internazionale "Scappi" e la città.

Claudio Bolognesi