L’albero di Carla vince il contest

Un successo il contest fotografico delle feste organizzato dal comune di Mordano. Sono state tantissime, infatti, le foto inviate tramite social al municipio per documentare le proprie originali decorazioni natalizie. Quattro le categorie in gara: dall’albero di Natale al presepe passando per gli addobbi interni ed esterni. Una pioggia di like ha sentenziato la classifica finale che ha visto dominare l’albero di Carla Bordini, il presepe di Ambra Folli e Giorgia Ferri (foto), la decorazione interna di Lorenzo e quella esterna di Giada Gamberini. Non solo. Spazio ad un premio speciale fuori categoria per gli alunni della scuola primaria di Bubano che con le loro creazioni hanno pensato anche alle persone bisognose e meno fortunate. La soddisfazione per i riscontri centrati dall’iniziativa è stata sdoganata a chiare lettere dall’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Tassinari: "Il nostro ringraziamento va a tutti coloro che hanno inviato le foto – hanno scritto i rappresentanti dell’ente sui social-. Un contest ‘nataloso’ che ha messo in evidenza la fantasia e l’originalità dei nostri cittadini".

m. g.