L’allarme di Confindustria "Così l’ondata di speculazione ha pesato sugli autonomi"

"La guerra ha influito soprattutto per quanto riguarda i beni primari, ad esempio il grano che ha visto bloccarsi la rotta con l’Ucraina. Mentre per le materie prime il conflitto ha messo in discussione soprattutto alcuni paradigmi riguardanti l’energia, ma non ha inciso più di tanto sulla carenza di materie prime e sui prezzi energetici. Molto di più ha pesato la speculazione".

La vede così Marco Gasparri, presidente della delegazione imolese di Confindustria, tra i relatori dell’incontro di venerdì 3 marzo alle 18 a Palazzo Sersanti dal titolo ‘L’aumento dei prezzi delle materie prime, l’impatto sugli autonomi e i liberi professionisti’. Organizza l’associazione liberi professionisti e lavoratori autonomi Giovanni Codronchi Argeli, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio e la collaborazione del centro studi Luigi Einaudi (ingresso libero, prenotazioni online)

"Si è scatenata un po’ la tempesta perfetta, con l’Europa che non è stata in grado di governare nessun tipo di processo, se non preoccuparsi di non restare al freddo in questo inverno – analizza Gasparri –. Così, senza regista, ognuno ha fatto da sé". Per quanto riguarda l’Italia, "siamo il popolo delle contraddizioni trasgressive", secondo il numero uno locale di Confindustria. Che argomenta: "Siamo il Paese del sole e del vento, ma non abbiamo un impianto eolico e quelli fotovoltaici sono in numero minore di quelli dei Paesi del nord Europa molto più freddi. Ci lamentiamo che sono cresciuti i prezzi, dall’altra parte però quando si è intravista la possibilità di portarsi a casa qualcosa non ci abbiamo pensato due volte. O la finiamo con le furbizie, con i bonus e con gli incentivi e torniamo a lavorare sul serio, o credo che per qualsiasi governo sarà difficile raddrizzare la situazione".

L’evento del 3 marzo sarà coordinato da Giancarlo Mazzuca, giornalista, scrittore, già componente del Cda Rai e deputato. Parteciperanno anche Piergiorgio Guliani, docente dell’Università Europea di Roma, Dipartimento di Scienze economiche; Gianluigi Longhi, dottore commercialista, revisore dei conti. Introdurrà i lavori Wanessa Grandi, avvocato, presidente dell’associazione Giovanni Codronchi Argeli.

"Stiamo vivendo un periodo che vede, oltre al perdurare della pandemia, il rincaro di molte materie prime e un aumento record dei costi delle fonti energetiche – ricorda Grandi –. Insieme alle tensioni inflazionistiche, questo mix di fattori intacca direttamente i margini di guadagno delle imprese e delle professioni. E frena la tanto sperata ripresa economica. Avendo tra i miei clienti numerose aziende, mi ha colpito molto la quantità di lettere di risoluzione contrattuali arrivate da diversi fornitori perché non riuscivano più a garantire le materie prime o comunque a mantenere i prezzi stabiliti mesi prima. Ciò ha creato non pochi problemi, con aziende in grande difficoltà".