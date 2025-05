L’allarme nel tempio dei concerti: "Arena divorata dalle erbacce dopo un restauro costato milioni"

"Milioni di euro spesi per la ristrutturazione dell’Arena, ora divorata dalle erbacce". La denuncia, con secca e immediata replica del Comune, arriva dal consigliere comunale del Gruppo Misto Lorenzo Brogi, che lancia l’allarme a poche settimane dall’avvio della stagione estiva del teatro all’aperto, che ha già presentato in parte un programma ricco di stelle della musica che si esibiranno nel teatro tra giugno e settembre, da Raphael Gualazzi al premio Oscar Nicola Piovani, fino a Ron. Brogi afferma di essere stato pochi giorni fa all’esterno dell’Arena, e sbirciando tra le reti e il cancello d’ingresso, "ho scorto una condizione del teatro all’aperto veramente inimmaginabile. Il degrado regna sovrano – attacca –, le erbacce infestanti facendo il giro del perimetro dell’Arena si possono notare ovunque. Mi chiedo come l’amministrazione comunale dopo tutti i milioni di euro spesi per ristrutturale e far rivivere questo storico spazio della città, e dopo i tanti proclami e annunci in pompa magna, possa aver abbandonato l’Arena al degrado più assoluto".

Incalza, Brogi, chiedendo all’amministrazione comunale il perché "a fronte di un investimento così importante non sia stato studiato e progettato un piano manutentivo ben strutturato, che è il minimo che dev’essere pensato quando si recupera uno spazio così all’aperto". Allargando l’attacco, Brogi insiste sul tema dell’incuria affermando che "le erbacce che crescono, nei giardini come sull’asfalto delle ciclabili neppure ancora inaugurate, sono il leit motiv di questa amministrazione comunale".

Secca la replica del Comune arrivata attraverso le parole dell’assessore alla Cultura Claudio Carboni, che rassicura anche sul cartellone di eventi presto in programma. "Le ‘denunce’ e le grida allo scandalo del consigliere Brogi suscitano perplessità. È bene rassicurare cittadini e cittadine: all’apertura della stagione estiva l’Arena si presenterà in condizioni ottimali e funzionali. Sono già previsti interventi di manutenzione ordinaria, che saranno realizzati nei tempi previsti dal cronoprogramma comunale. L’organizzazione di eventi culturali non è in contrasto con la cura degli spazi pubblici, ma anzi ne valorizza l’utilizzo".

Claudio Bolognesi