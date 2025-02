L’alluvione di ottobre. Dalla pulizia strade all’aiuto agli sfollati. Primi fondi in arrivo

Pulizie delle strade e rimozione dei detriti, soccorso e accoglienza delle persone sfollate e costrette a evacuare le proprie abitazioni. E ancora le prime opere di messa in sicurezza e di ripristino degli ingenti danni sul territorio, devastato dal maltempo dello scorso ottobre. Sono 118 gli interventi compresi nel primo stralcio del piano da 15 milioni di euro, finanziato con fondi messi a disposizione dal Governo a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in sette province (compresa quella felsinea) e approvato dalla giunta regionale. Dopo il via libera del Capo del Dipartimento della Protezione civile, il piano ha innescato anche le direttive per mettere a disposizione i Contributi di autonoma sistemazione (Cas) per i cittadini e le famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie case danneggiate. Gli interventi, in buona parte già realizzati, sono serviti per far fronte a danni e disservizi causati dall’ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna con piogge eccezionali, esondazioni e allagamenti diffusi oltre a pesanti smottamenti sui versanti e sui crinali. Questi ultimi hanno provocato interruzioni di strade, compromesso la rete dei servizi e le difese idrauliche oltre a gravi danni a edifici pubblici e abitazioni private. Dopo questo primo finanziamento, il fabbisogno al momento non coperto supera di poco i 135 milioni. Nel piano sono previsti anche 2,5 milioni di euro per il Cas, 1 milione e 425mila per spese connesse al sistema dei soccorsi e circa 250mila euro per l’impiego dei volontari di Protezione civile che hanno operato sul territorio. Tra i 52 interventi in area bolognese, pari ad un investimento di oltre 8 milioni di euro, spiccano quelli effettuati nel circondario imolese per un ammontare complessivo di quasi 378mila euro. Ad Imola sono destinati 191mila euro per la ripresa della frana reparto Zaniolo Buonacquisto e dei canali principali e secondari. Senza dimenticare gli altri 80mila che, dopo l’esondazione del Sillaro, hanno coperto la messa in sicurezza dell’impianto idrovoro Correcchio, dell’impianto irriguo Molinetto e per la funzionalità idraulica degli scoli Ladello, Canale di Dozza, Modoni e Canalazzo di Castel Guelfo. Poco più di 34mila, invece, verso Castel San Pietro Terme per vari lavori di rimozione detriti, fango e legname da strade, ponti e aree alluvionate. Ma anche per il ripristino della percorribilità delle strade, officiosità idraulica del Rio Pianazza e rifacimento delle sponde del Sillaro tra la foce del Rio Pradole e la spalla destra del ponte della Mingardona. A Medicina quasi 9mila euro per il noleggio di pompe idrovore a protezione delle abitazioni a rischio di allagamento, pasti per la popolazione sfollata e rimborso spese all’associazione volontari di protezione civile. A Castel Guelfo 1.7mila euro per l’accoglienza presso le strutture alberghiere. E nella vallata del Santerno? A Casalfiumanese arrivano 42mila euro per spese di emergenza, pulizia delle aree alluvionate e ripristino della percorribilità delle strade mentre a Fontanelice previsto doppio finanziamento, da 7.7mila e 6mila euro, per rimozione di fango e detriti, pulizia aree alluvionate, strade e rete di drenaggio urbano e per il recupero della viabilità di Via Monte La Pieve. Infine, 6mila euro in direzione di Borgo Tossignano per interventi di pulizia delle strade e delle relative pertinenze in varie località della zona.