L’altra faccia dell’energia eolica

Sabato 22 marzo, alle ore 10 nella Sala Magnus di Palazzo Alidosi a Castel del Rio, i cittadini sono invitati all’incontro dal titolo ‘I nostri crinali a rischio: impatto ambientale ed economico dell’eolico industriale’. L’evento è organizzato dal comitato locale ‘I Nostri Crinali’ in collaborazione con il comitato ‘No Eolico Industriale Firenzuola’ della rete Transizione Energetica Senza Speculazione. Un appuntamento aperto anche ai sindaci della collina, rappresentanti politici, tecnici ed enti interessati: "Si parlerà, ancora una volta, del progetto ‘Monte La Fine e Monte Pratolungo’ e di altri progetti di impianti di eolico industriale che mettono in pericolo i crinali tra Emilia-Romagna e Toscana", fanno sapere dall’organizzazione. Durante l’incontro si parlerà anche di possibili alternative sostenibili per creare energia rinnovabile con minor impatto.