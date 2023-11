L’amarcord dopo 20 anni. L’impresa dei maratoneti sulle strade di New York

Tre ore di fotografie per rinverdire il ricordo di una maratona che più che raccontare un momento, racconta un’epoca. I castellani che parteciparono vent’anni fa alla maratona di New York si sono ritrovati giovedì sera al Villaggio della Salute Più, feudo oggi di quel Graziano Prantoni che fu il sindaco di ieri, colui che guidò, con canotta e senza, una spedizione dal sapore epico. Più grigi ma non domi, detta in parafrasi baglioniana, a veder lo scorrere delle foto snocciolate dal proiettore più che commuoversi si sono fatti grandi risate, nel riavvolgere il nastro di un film cominciato dalla piazza di Castel San Pietro in una fredda mattina di fine ottobre 2003, e tutti su sul pullman per raggiungere (rigorosamente ‘scortati’ dalla Polizia Municipale) l’autostrada prima e il Marconi poi, e atterrare il giorno stesso, complice il fuso orario, al Kennedy, per scoprire che di là dall’oceano "era un caldo boia, c’eravamo portati giacconi e piumini per niente".

La corsa della Pace che partiva dall’Onu il giorno prima della Maratona fu poco più di una folcloristica sgambata, buona per fotografare pittoreschi personaggi piovuti nella Grande Mela da ogni angolo del mondo. Una Maratona, quella dell’indomani, che i nostri prepararono in albergo ma soprattutto a tavola, "cercavamo carboidrati, trovammo la catena Sbarro che proponeva spaghetti e pizza. Gli spaghetti erano un blocco unico, la pizza chewing-gum, ma quanta ne mangiammo", ridono ancora oggi i maratoneti made in Castello. Spaghetti da Sbarro ma anche preparazione alimentare fai da te, con "un barattolo di miele da 3 chili portato da Castello, da cui attingevamo tutti".

Il giorno dopo, sul ponte di Brooklyn, foto e sorrisi prima del via, agonie durante, sfinimento dopo. Sanzio partì a razzo e dopo un paio d’ore rischiò flebo e barella prima di riprendere la corsa a ritmi decisamente meno sostenuti, Martignani volò come il vento e chiuse dentro i primi cento con un pazzesco 2 ore e 30 o giù di lì, Prantoni arrivò primo al mondo tra gli amministratori pubblici e lo raccontarono anche nei telegiornali, ma rischiò la visione mistica tagliato il traguardo. "Mi sembrò di vedere Nerio Scala (ex sindaco a Castel San Pietro e in quel momento assessore in Provincia, ndr), e mi dissi: ‘devo proprio star molto male", conclude Prantoni.

Claudio Bolognesi