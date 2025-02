L’amianto fa paura, protesta dei residenti

Paura amianto a Misano. I residenti nelle zone vicine all’area artigianale che affianca l’autodromo stanno scrivendo le proprie osservazioni alla Regione per cercare di bloccare la richiesta presentata da un’impresa, la Manta costruzioni. La domanda inviata in Regione dall’azienda prevede oltre al trattamento di rifiuti non pericolosi, anche lo stoccaggio di rifiuti pericolosi contenenti amianto. La domanda è stata depositata in Regione poco prima di Natale ed ora gli uffici di via Aldo Moro dovranno valutarne l’impatto ambientale. Valutazioni che i residenti hanno già fatto, dicendosi molto preoccupati da una previsione prevista a poche decine di metri dalle abitazioni. "Ciò che desta maggiore indignazione - spiega una residente - è il fatto che le abitazioni della zona artigianale esistono da prima dell’arrivo della ditta e i residenti si trovano a dover fare i conti con la prospettiva di un pericoloso impianto a pochi passi dalle case". Inoltre "dal documento presentato in Regione emerge che il nuovo impianto prevederebbe un’area di stoccaggio, con trattamento dei materiali tramite una benna frantumatrice" cosa che "aumenterebbe notevolmente il rischio di dispersione di fibre di amianto nell’aria". I residenti, oltre alle osservazioni in Regione sono pronti a raccogliere le firme. Dal Comune il sindaco Fabrizio Piccioni spiega come "si tratta solo di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non di lavorazioni, per altro in modiche quantità. Come Comune esprimeremo osservazioni e rilievi in sede di conferenza dei servizi".

a.ol.