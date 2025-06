L’amicizia con Bascapè. In piazza a suon di piadine

Una bella amicizia nata durante l’alluvione. Nonostante la distanza, più di due anni dopo l’incubo delle piogge torrenziali che trasformarono la vallata del Santerno in un enorme campo minato tra frane e smottamenti, è ancora forte il legame che unisce le comunità di Castel del Rio e Bascapè. Già, era il 15 luglio del 2023 quando dal paese con meno di 2mila abitanti della provincia di Pavia partì una maratona benefica per supportare la collina in emergenza. E con la festa di piazza ‘Insieme per l’Emilia alluvionata’, organizzata dalla sindaca Emanuela Curti e supportata dai tanti volontari delle associazioni locali, furono raccolte diverse migliaia di euro da destinare al primo ripristino di via Montefune. Una strada lungo la quale vivevano famiglie che rimasero isolate per giorni: "La scelta della prima cittadina Curti ricadde sull’abitato dal ponte degli Alidosi perché molto simile, per dimensioni, a Bascapè – racconta Marta Zuffa che, da Fontanelice, partì con il suo furgone carico di 600 piadine e diverse damigiane di sangiovese della cantina Tramosasso di Borgo Tossignano –. Una splendida serata dalle atmosfere romagnole tra enogastronomia, balli e musica. I proventi raccolti, grazie alla straordinaria generosità degli amici lombardi, furono bonificati dalle autorità bascaprine al municipio di Palazzo Alidosi". Con una promessa: rinnovare ogni anno la festa e intensificare le relazioni tra i due paesi.

Così, dopo la visita di una delegazione pavese nell’autunno scorso per partecipare alla Sagra del Marrone, questa sera a Bascapè si ripeterà la magia con la ‘Piadinata in Piazza’. Un altro viaggio al nord carico di emozione (e prodotti tipici romagnoli, ndr) per la Zuffa che nel 2023 tenne perfino un piccolo corso per svelare ai nuovi amici alcuni segreti per preparare la piadina romagnola: "Quando i riflettori dell’emergenza si spengono – aggiunge –, è importante mantenere i contatti con chi, in quelle settimane così probanti, ci tese la mano. A Bascapè ho sentito forte la vicinanza della gente alla nostra collina. Ho ancora la pelle d’oca se ripenso al suono delle note di ‘Romagna Mia’, con tanto di balli di liscio, in quella piazza così lontana dalla valle ferita". Il lato più bello e genuino della generosità umana. Quello capace di annullare tutte le distanze e creare un solido ponte, in grado di resistere allo scorrere del tempo, fatto di amicizia e solidarietà.