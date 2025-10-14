L’ammanco in Area Blu. Ex dipendente infedele, chiesto il rinvio a giudizio

La Procura di Bologna ha chiesto il rinvio a giudizio dell’ex dipendente di Area Blu indagato per l’ammanco di 200mila euro nei conti correnti della società in house del Comune. L’ipotesi di reato è peculato. In vista dell’udienza preliminare, fissata per la giornata odierna davanti al giudice Letizio Magliaro, il Municipio ha confermato ieri che si costituirà parte civile nell’eventuale processo. E lo stesso farà, a titolo personale, il sindaco Marco Panieri.

L’indagato è sospettato di essersi appropriato di 200mila euro di cui aveva la disponibilità in ragione del suo ruolo apicale all’interno della Spa. Secondo l’accusa, la condotta illecita si sarebbe concretizzata attraverso la simulazione del pagamento di fatture inesistenti, con successivo trasferimento delle somme su conti correnti nella disponibilità dell’ex dipendente infedele.

"La scelta di volerci costituire parte civile è conseguente all’impegno preso all’inizio di questa vicenda – afferma il sindaco Panieri commentando l’approvazione della delibera attraverso la quale la Giunta affida l’incarico all’avvocato bolognese Ettore Grenci –. Lo faremo e lo farò per andare fino in fondo rispetto a quanto accaduto e per tutelare l’immagine e l’onorabilità dell’amministrazione, del Comune e del mio operato. Con affermazioni false e gravemente lesive sono stato additato come responsabile politico del maltolto, ma le scelte amministrative e di carattere operativo sono sempre state assunte con massimo rigore, legalità e nel perseguimento degli interesse pubblici".

E ancora: "Sono sempre stato molto sicuro riguardo al mio operato su questa vicenda, ma non posso nascondere che ho faticato a tollerare certe speculazioni. Adesso è giusto che chi ha sbagliato paghi rispetto a tutte le conseguenze che ci sono state. Che sia chiaro che c’è stato un danno e un’accusa indiretta anche verso di noi, che il Comune e la nostra città non meritavano".

La vicenda, emersa a seguito di un accesso agli atti del consigliere comunale Simone Carapia (Fratelli d’Italia), ha animato nei mesi scorsi il dibattito politico. A fine luglio, guidati dalla loro capogruppo in Regione, Marta Evangelisti, i meloniani hanno annunciato la volontà di presentare un’interrogazione ai ministeri dell’Economia e dell’Interno. E hanno inoltre chiesto l’invio di ispettori da Roma per verificare i bilanci e la corretta gestione amministrativa e contabile di Area Blu. FdI aveva inoltre esortato la Regione a costituirsi parte civile negli eventuali processi per casi di questo tipo (sullo sfondo c’era e c’è anche la vicenda dell’Agenzia per la mobilità di Modena), istanza che i meloniani hanno rivolto anche al Comune di Imola, dove il sindaco Panieri aveva già da tempo annunciato la volontà di muoversi in tal senso.

Nel mirino di FdI era finito anche Eros Nanni, ex presidente di Area Blu e attuale componente del Cda della società, che in una commissione consiliare convocata lo scorso marzo su richiesta della minoranza aveva ricostruito dal proprio punto di vista la vicenda dell’ammanco, relativo al bilancio 2023. Si trattava, come detto, di pagamenti effettuati a un destinatario esterno che non compariva nell’elenco dei fornitori della società. Sospettato di aver fatto partire i bonifici è appunto l’ex dipendente di Area Blu, che secondo quanto emerso in commissione avrebbe aggirato la procedura (oggi modificata) bypassando l’iter automatico e utilizzando una chiavetta-token di Nanni.