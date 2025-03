L’ammanco infiamma il centrodestra: "L’Amministrazione avrà vigilato?"

Centrodestra ancora all’attacco sull’ammanco di 200mila euro nei conti di Area Blu. A fronte di un’indagine della Procura che va avanti, mentre quella interna ha portato all’individuazione dell’ex dipendente infedele autore dei bonifici destinati a quanto risulta ai conti correnti nelle proprie disponibilità, Fratelli d’Italia e Lega incalzano la Giunta.

"Visto che il sindaco Panieri tace, chiediamo alla presidente della commissione Bilancio di convocare urgentemente presidente e direttore di Area Blu per dare le opportune spiegazioni", afferma il consigliere comunale meloniano Simone Carapia, autore della richiesta di accesso agli atti che ha portato alla luce il caso.

"È doveroso chiedersi se i meccanismi di controllo previsti dal regolamento comunale siano stati realmente applicati e, soprattutto, se abbiano funzionato", è invece il pensiero del leghista Daniele Marchetti, che annuncia un’interrogazione per chiedere alla Giunta di chiarire "se il Comune abbia effettivamente esercitato le proprie funzioni di vigilanza, come previsto dal regolamento in materia di controllo sulle società partecipate". A preoccupare Marchetti è anche "l’autonomia con cui Area Blu sembra operare rispetto all’amministrazione. È una società in house – ricorda il leghista –, e quindi soggetta a un controllo analogo a quello esercitato dal Comune sui propri servizi interni".